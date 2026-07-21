Slušaj vest

Svrgnuti lider glavne opozicione stranke u Turskoj Ozgur Ozel najavio je danas osnivanje nove političke partije koja će imati za cilj da na izborima izazove predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Ozel je ovu odluku saopštio nekoliko meseci nakon što je sudskom odlukom smenjen sa mesta predsednika Republikanske narodne partije (CHP), što njegovi pristalice smatraju politički motivisanim pokušajem slabljenja opozicije. Njegova smena i vraćanje bivšeg lidera Kemala Kiličdaroglua na čelo stranke izazvali su veliko nezadovoljstvo među članovima CHP-a.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

"Osnivamo novu stranku praveći prvi korak zajedno sa poslanicima koje je izabrao naš narod. Ovo su odlučni koraci na putu ka upravljanju Turskom", rekao je Ozel obraćajući se poslanicima i stranačkim zvaničnicima u parlamentu.

Nova politička organizacija, koja bi trebalo da nosi naziv Yeni Parti (Nova stranka), zvanično će biti predstavljena kasnije ove sedmice, prenose mediji.

Očekuje se prelazak velikog broja poslanika

Mnogi od 135 poslanika CHP-a u turskom parlamentu, koji ima ukupno 600 mesta, očekuje se da će napustiti dosadašnju stranku i pridružiti se Ozelovoj novoj partiji.

Ozel je poručio da će njegova nova politička organizacija sa velikom razlikom postati najveća opoziciona snaga u parlamentu.

Apelacioni sud je u maju poništio rezultate unutarstranačkog kongresa iz 2023. godine na kojem je Ozel izabran za predsednika CHP-a, navodeći navodne nepravilnosti u izbornom procesu. Tom odlukom na čelo stranke vraćen je Kemal Kiličdaroglu.

Pedesetjednogodišnji Ozel nasledio je 77-godišnjeg Kiličdaroglua nakon 13 godina njegovog vođenja opozicije, koje su mnogi politički analitičari ocenili kao nedovoljno uspešno u suprotstavljanju Erdoganu. Ozel tvrdi da je sudski postupak bio pravni napad na CHP.

Erdogan odbacuje optužbe o političkom pritisku

Širom Turske u toku su brojne istrage protiv opština kojima upravlja CHP, uglavnom zbog sumnji na korupciju. Tokom tih istraga privedene su stotine izabranih zvaničnika i članova stranke, uključujući gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, koji se smatra najozbiljnijim potencijalnim protivkandidatom Erdoganu.

Imamoglu se nalazi u pritvoru od marta prošle godine i protiv njega se vodi više krivičnih postupaka koji bi mogli da rezultiraju višedecenijskim zatvorskim kaznama.

Turska vlada odbacuje optužbe da politički utiče na pravosuđe i tvrdi da sudovi rade nezavisno i nepristrasno.