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Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje krađu goriva iz parkiranog vozila u ruskom Krasnodaru, dok policija navodno traga za osumnjičenima.

Na platformi X objavljen je video sa nadzorne kamere na kojem se vide dve osobe kako tokom noći prilaze parkiranom kombiju i, prema navodima u objavi, izvlače gorivo iz njegovog rezervoara.

Kako se navodi, incident se dogodio u Krasnodaru, na jugu Rusije. Muškarci su, prema tvrdnjama autora objave, nakon krađe pobegli skrivajući se u obližnjem žbunju kako bi izbegli policiju.

U objavi se dodaje da policija trenutno traga za njima, dok je autor snimka ironično ocenio da je krađa goriva postala "novi nacionalni hobi" u Rusiji i da vozači više ne mogu bezbrižno da ostavljaju automobile parkirane preko noći.

Na snimku se vidi kako jedna osoba stoji pored vozila, dok druga koristi crevo kako bi izvukla gorivo iz rezervoara. Nakon nekoliko trenutaka, obe osobe se udaljavaju sa mesta događaja.

Teška krivična dela u porastu od početka rata

Podaci pokazuju da je od početka invazije na Ukrajinu došlo do ozbiljnog povećanja najtežih oblika kriminala.

Tokom 2024. godine zabeleženo je oko 617.000 teških i posebno teških krivičnih dela, što je bio najviši nivo u prethodnih 14 godina. Istovremeno je ukupan broj evidentiranih krivičnih dela nastavio da opada, što znači da se promenila pre svega struktura kriminala, sa većim udelom težih slučajeva.

Broj ubistava u Rusiji porastao je 2022. godine za oko četiri odsto, prvi put posle približno dve decenije kontinuiranog pada. Posebno snažan rast zabeležen je u oblastima uz granicu sa Ukrajinom.

U Belgorodskoj oblasti broj ubistava i pokušaja ubistava povećan je sa 52 na 102, dok je u Kurskoj oblasti porastao sa 58 na 89 slučajeva.

Jedan od razloga koji nezavisni mediji i stručnjaci povezuju sa rastom nasilnog kriminala jeste povratak vojnika sa ukrajinskog fronta, uključujući bivše zatvorenike koji su oslobođeni kako bi učestvovali u ratu. Analiza sudskih odluka pokazala je da je od 2022. godine oko 8.000 učesnika rata osuđeno za krivična dela počinjena van borbene zone, među kojima je više od 900 nasilnih dela.

Ruski zvaničnici odbacuju tvrdnje da država prikriva posledice takve politike, ali su i pojedini poslanici javno tražili pojačan nadzor nad bivšim osuđenicima koji se vraćaju sa fronta, upozoravajući na slučajeve ubistava, silovanja i drugih teških napada.

Zato se ne može jednostavno reći da je sav kriminal u Rusiji eksplodirao posle 2022. godine. Preciznije je da ukupan broj prijavljenih dela u pojedinim periodima stagnira ili opada, dok istovremeno raste broj teških, nasilnih i posebno teških krivičnih dela, što ukazuje na ozbiljnije pogoršanje bezbednosne situacije.

Nestašica goriva širom zemlje

Napad na moskovsku rafineriju sredinom juna izazvao je nestašicu goriva i velike gužve na benzinskim pumpama, ali se situacija do sredine jula uglavnom normalizovala, pokazuju informacije trgovaca gorivom i izveštača Rojtersa sa terena.

Kako bi nadoknadila gubitak proizvodnje u oštećenim rafinerijama, Rusija je preusmerila isporuke benzina iz Urala i Sibira ka Moskvi, dok je istovremeno povećala uvoz goriva iz Belorusije. Prema navodima trgovaca, u snabdevanje prestonice uključena je i rafinerija u Ačinsku, u Krasnojarskom kraju.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen