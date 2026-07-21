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Britanska vojska u okviru vojnih vežbi razrađivala je scenario udara na rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, Sankt Peterburg, koristeći nove mlazne bespilotne letelice Nyan.

Ekipa lista The Sun posetila je pripadnike Kraljevske artiljerije u NATO bazi Tapa u Estoniji, na istočnom krilu Alijanse. Dronovi Nyan imaju domet veći od 240 kilometara i namenjeni su za uništavanje ciljeva poput skladišta goriva, skladišta municije i vojnih komandnih centara.

Baza Tapa nalazi se na oko 250 kilometara vazdušnom linijom od centra Sankt Peterburga, kao i od strateški važnih ruskih vojnih objekata, uključujući pomorsku bazu Kronštat i vojni aerodrom Levašovo.

Jedan od britanskih vojnika rekao je da je tokom vežbe testirano da li dron može da dosegne Sankt Peterburg.

"Na jednoj vežbi testirali smo da li može da stigne do Sankt Peterburga odavde. Sve zavisi od neprijateljske protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja, što utiče na to koliko bi morao da menja pravac leta", rekao je on.

Dronovi zamenili tenkove u Estoniji

Novi dronovi Nyan zamenjuju eskadrilu tenkova Challenger 2 koja je prethodnih deset godina bila raspoređena u Estoniji.

Visoki vojni izvor izjavio je za The Sun da ova promena predstavlja novu strategiju odvraćanja Rusije.

"Tenk može da spreči Rusiju da zauzme teritoriju, a dron može da je kazni", rekao je izvor.

Promena dolazi nakon upozorenja zapadnih saveznika da bi Rusija mogla da izazove incident kako bi testirala odlučnost NATO-a.

Britanski ministar odbrane Den Džarvis, koji je prošle sedmice boravio u Estoniji, rekao je da je "veoma svestan pretnji".

"Veoma pažljivo smo razmotrili pravi odnos različitih sposobnosti. Odlučni smo da obezbedimo najverodostojnije odvraćanje uz najubojitiju i najefikasniju opremu koja nam je na raspolaganju", rekao je Džarvis.

Narednik Džejms Henri iz 26. artiljerijskog puka rekao je da jedan dron Nyan košta oko 80.000 funti.

"Rakete za protivvazdušnu odbranu koštaju između 100.000 i 200.000 funti. To znači da njihovo obaranje košta više nego što nas košta sam dron."