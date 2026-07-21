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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je tokom sastanka sa predsednikom Libana Džozefom Aunom u Beloj kući da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da izvedu udar na planinu Pikaks.

U pitanju je duboko ukopan i snažno zaštićen kompleks, smešten oko 1,6 kilometara južno od Natanca, u centralnom delu Irana.

Teheran je još 2020. godine obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da na toj lokaciji planira izgradnju postrojenja za sklapanje centrifuga koje se koriste u procesu proizvodnje nuklearnog goriva.

Upitan da li raspolaže informacijama da je Iran u kompleks prebacio nuklearne centrifuge, Tramp je rekao da takva potvrda ne postoji.

"Nemamo to zabeleženo. To ne znači ništa ako tamo nemaju nuklearni materijal. Oni ga nemaju. Mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Verovatno ćemo uskoro napasti to područje. I oni tu ne mogu baš ništa da urade. Znate, inače to ne bih govorio. Da mislim da mogu nešto da preduzmu, nikada to ne bih rekao. Ali vrlo uskoro ćemo napasti to područje. I to veoma snažno", dodao je Tramp.

Tramp obećao snažniju podršku Libanu i njegovoj vojsci

Tramp je danas u Beloj kući ugostio predsednika Libana Džozefa Auna i poručio da će Vašington pružiti značajnu podršku toj zemlji, ističući da se već razrađuju konkretni planovi za jačanje libanskih oružanih snaga u borbi protiv Hezbolaha. Njihov sastanak održan je u trenutku kada Liban i Izrael, uz posredovanje Sjedinjenih Država, vode retke direktne pregovore s ciljem postizanja trajnog prekida neprijateljstava.

Aun boravi u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu, gde sa američkim zvaničnicima razgovara o bezbednosnoj situaciji i stabilizaciji regiona nakon višemesečnih sukoba između Izraela i proiranskog Hezbolaha.

1/11 Vidi galeriju Novi vazdušni napadi Izraela na Liban manje od 24 sata od proglašenja novog primrija između Hezbolaha i Izraela Foto: ATEF SAFADI/EPA, WAEL HAMZEH/EPA, Leo Correa/AP

Uoči sastanka u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da SAD zajedno sa partnerima pripremaju konkretne mere za pomoć libanskoj vojsci kako bi ona bila efikasnija u suprotstavljanju Hezbolahu.

"Rešićemo mnogo problema u Libanu. Ta zemlja zaslužuje da bude tretirana sa poštovanjem. Već postoje veoma konkretni planovi, a Liban postaje sve sposobniji da sam rešava svoje bezbednosne izazove", rekao je Tramp.