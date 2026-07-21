Fotografija prikazuje Amira Uzunovića i Zijadu Uzunović. Prema navodima policije i medija, Zijada je ubijena u Vuhredu u Sloveniji, a policija traga za osumnjičenim Amirom Uzunovićem.

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Sin pronašao majku

Kako je navela slovenačka novinarka, tragedija je posebno potresna zbog činjenice da je telo svoje majke pronašao njihov petnaestogodišnji sin.

- Ova tragedija koja se dogodila ovde u Sloveniji, na Koroškem, u jednom manjem kraju, Vuhred se zove, gde živi oko 600 ljudi, završila se tako što je policija juče uveče uhvatila osumnjičenog Almira, koji se tereti da je prošle večeri ubodom više puta nožem oduzeo život svojoj ženi - rekla je Damjana Žist.

Kako je dodala, motiv zločina za sada nije poznat, a policija tek treba da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Almir Uzunović Foto: PU Celje

- Šta je bio motiv tog krivičnog dela, ubistva, za sada se ne zna. Tragedija je po tome još veća, jer je svoju mamu, koja je bila još tada živa, pronašao 15-godišnji sin koji je odmah otrčao kod svog strica, brata od oca. Oni su zajedno otrčali opet kod majke i zvali policiju, ali je bilo prekasno. Na kraju je umrla u kući gde su živeli - ispričala je novinarka.

Porodica iz Bosne živela mirnim životom

Prema rečima Damjane Žist, porodica je godinama živela u Sloveniji i meštani su ih poznavali kao normalnu porodicu, zbog čega je ovaj događaj sve iznenadio.

- To je bila porodica koja je pre mnogo godina došla iz Bosne, ali tu u Sloveniji su živeli normalno. Osumnjičeni i njegova žena su radili, bili su prijatna familija, tako da je sve iznenadilo ono što se ustvari desilo. Ljudi iz tog kraja nisu očekivali ovako nešto - navela je ona.

Kako je istakla, Amir Uzunović ranije nije bio poznat policiji.

- Po podacima policije, Almir nikad do sada nije bio predmet policijske pretrage, kamoli da je bio osuđen. Nije bilo ranijih prijava koje bi ukazivale na ovako nešto - rekla je novinarka.

Iako zvaničan motiv još nije poznat, u mestu su se pojavile različite priče o mogućem razlogu tragedije.

- U tom malom kraju priča se da je možda razlog motiva to da je on verovatno pronašao drugu ženu i zbog toga mu je žena pretila da će otići u Bosnu i da nikad više neće naći sina. Ali to su za sada samo priče koje kruže među ljudima i policija tek treba da utvrdi šta se zaista dogodilo - objasnila je Damjana Žist.

Foto: Kurir Televizija

Velika potraga za osumnjičenim

Nakon zločina, slovenačka policija pokrenula je veliku akciju potrage za Uzunovićem. U potragu su bile uključene brojne policijske jedinice, helikopteri i dronovi, a obaveštene su i susedne zemlje.

- Policija je osumnjičenog tražila juče ceo dan. Povređenu ženu pronašli su oko jedan sat posle ponoći u ponedeljak. Nakon toga policija nije tražila osumnjičenog samo običnim policijskim patrolama, nego je uključila sve raspoložive snage, helikoptere, dronove, a obavestila je i susedne države kao što su Hrvatska i Austrija, ukoliko bi pokušao da pobegne - rekla je novinarka.

Kako je dodala, policija je putem medija pozivala građane da prijave ukoliko vide osumnjičenog.

- Tražili su ga i preko medija, pozivali su ljude da se jave ako ga je neko video. Bila je to velika policijska akcija, jer se radilo o čoveku koji je veoma krupan, visok oko dva metra i za koga se smatralo da bi mogao da bude opasan - navela je Damjana Žist.

Uhapšen blizu mesta zločina

Posle višesatne potrage, osumnjičeni je pronađen u blizini mesta gde se dogodio zločin.

- Kako je policija rano ujutro obavestila medije, pronašli su ga kasno uveče u Vuhredu, negde oko tog stana gde je počinio ovo krivično delo. Predao se mirno, nije pružao otpor i sada je u policijskoj stanici - rekla je Žist.

Očekuje se da će osumnjičeni nakon policijske obrade biti priveden istražnom sudiji u Celju, koji će odlučiti o daljim merama, uključujući i određivanje pritvora.

Istraga će pokazati sve detalje ovog zločina koji je potresao malo slovenačko mesto, ali i region.

04:08 NOVINARKA VEČERA OTKRIVA DETALJE JEZIVOG ZLOČINA! Damjana Žist za Kurir: Amir uhapšen zbog sumnje da je ubio partnerku, sin (15) zatekao majku Izvor: Kurir televizija

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