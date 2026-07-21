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Ruski lovac MiG-29 i protivvazdušni sistem Pancir-S1 pogođeni su na aerodromu Halino u ruskoj Kurskoj oblasti, saopštio je 21. jula Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Operaciju je izvela 15. brigada artiljerijskog izviđanja „Crna šuma“.

Kako se navodi, cilj napada bio je da se oslabi sposobnost Rusije da štiti svoje vojne objekte od ukrajinskih udara, što je deo šire strategije Kijeva da umanji vojne kapacitete Moskve za nastavak rata.

Pancir-S1 je jedan od najmodernijih ruskih sistema protivvazdušne odbrane. Koristi se za zaštitu vojnih objekata i odbranu od ukrajinskih dronova dugog dometa. Prema podacima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), vrednost jednog sistema procenjuje se na između 15 i 20 miliona dolara.

MiG-29 se koristi za zadatke protivvazdušne odbrane, ali i za druge borbene misije.

SBU je još u februaru saopštio da je njegova specijalna jedinica Alfa uništila polovinu ruskog arsenala sistema Pancir.

Pogođeni i drugi vojni ciljevi

Generalštab Ukrajine saopštio je da su tokom noći između 20. i 21. jula izvedeni napadi i na više drugih ruskih vojnih ciljeva.

Kod naselja Horli u okupiranom delu Hersonske oblasti pogođena je radarska stanica Bussol-S, koja služi za otkrivanje i praćenje ciljeva na moru i pruža podršku ruskim obalskim i pomorskim snagama.

Ukrajinske snage takođe su gađale rusko logističko skladište kod Davidovskog u Donjeckoj oblasti, skladište municije u Kundrjučeu u Luganskoj oblasti, kao i još jedan logistički objekat kod Popovo-Ležačija u ruskoj Kurskoj oblasti.

Napadnuti su i komandni punktovi ruskih jedinica za upravljanje dronovima kod Komara u Donjeckoj oblasti, Kamjanskog u Zaporoškoj oblasti i sela Zaporožje u Donjeckoj oblasti.