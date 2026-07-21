VIŠE OD 10.000 DRONOVA KAMIKAZA PREPLAVILO FRONT Teren zasulo 250 avio-bombi: Generalštab otkrio gde je bilo NAJKRVAVIJE
Na frontu u Ukrajini tokom 20. jula zabeleženo je ukupno 217 borbenih okršaja između ukrajinskih Odbrambenih snaga i ruske vojske, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u jutarnjem izveštaju objavljenom 21. jula.
Kako prenosi Ukrinform, ruske snage izvele su dva raketna udara sa dve rakete, 78 vazdušnih napada i bacile 254 navođene avionske bombe.
Pored toga, ruska vojska upotrebila je 10.408 kamikaza dronova i izvela 3.346 artiljerijskih napada, od kojih je 38 bilo iz višecevnih raketnih bacača.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, raketne jedinice i artiljerija pogodili su tri mesta koncentracije ruskog ljudstva, pet artiljerijskih sistema i dva komandna mesta za upravljanje bespilotnim letelicama.
Najžešće borbe vođene na pravcima Slovjansk i Pokrovsk
Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu ukrajinske snage odbile su jedan ruski napad. Ruska vojska je na tom delu fronta izvela i dva vazdušna udara sa sedam navođenih bombi, kao i 50 napada, uključujući dva iz višecevnih raketnih bacača.
Na južnoslobožanskom pravcu ukrajinski branioci odbili su sedam napada u blizini Starice i u pravcu Cehelnog, Vovčanskih Hutora, Izbickog i Kolodjaznog.
Na kupjanskom pravcu ruske snage napale su tri puta u pravcu Petropavlivke, Kolisnikivke i Kurilivke.
Na limanskom pravcu ukrajinske snage odbile su 15 pokušaja napredovanja ruskih trupa kod Limana, Stavkija i Ozernog, kao i u pravcu Šijkivke, Drobjiševa i Novoselivke.
Na slavjanskom pravcu ruske snage izvele su čak 30 jurišnih operacija u blizini Krive Luke, Zakitnog i Riznikivke, kao i prema Kalenjikima i Raj-Oleksandrivki.
Na kramatorskom pravcu zabeleženo je šest ruskih napada u pravcu Fedorivke Druge, Nikiforivke, Jurkivke i Vasjutinskog.
Na konstantinovskom pravcu registrovano je 14 napada u blizini Konstantinovke, Ivanopilja i Iljinivke, kao i prema Rusinom Jaru.
Na pokrovskom pravcu ukrajinski branioci zaustavili su 29 ruskih napada. Borbe su vođene kod Novooleksandrivke, Bilickog i Sergijivke, kao i u pravcu Ševčenka, Novog Šahovog, Vilnog, Toreckog, Sofijivke, Kučeriv Jara, Mirnog, Udačnog, Novopidhorodnog i Novopavlivke.
Ruski napadi nastavljeni i na jugu fronta
Na oleksandrivskom pravcu ruske snage izvele su četiri napada prema Voronom, Oleksandrogradu i Ternovom.
Na huljajpoljskom pravcu zabeleženo je 14 ruskih napada prema Verhnjoj Tersi, Vozdviživki, Cvitkovom, Kosivcevu i Hirkom.
Na orihivskom pravcu ukrajinske snage odbile su dva pokušaja napredovanja ruskih trupa prema Malim Ščerbaki i Bilohiriji.
Na pridnjiprovskom pravcu nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava.
Generalštab je takođe saopštio da na volinjskom i poliskom pravcu nisu uočeni znaci formiranja novih ruskih ofanzivnih grupa.
(Kurir.rs/Ukrinform)