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Na frontu u Ukrajini tokom 20. jula zabeleženo je ukupno 217 borbenih okršaja između ukrajinskih Odbrambenih snaga i ruske vojske, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u jutarnjem izveštaju objavljenom 21. jula.

Kako prenosi Ukrinform, ruske snage izvele su dva raketna udara sa dve rakete, 78 vazdušnih napada i bacile 254 navođene avionske bombe.

Pored toga, ruska vojska upotrebila je 10.408 kamikaza dronova i izvela 3.346 artiljerijskih napada, od kojih je 38 bilo iz višecevnih raketnih bacača.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, raketne jedinice i artiljerija pogodili su tri mesta koncentracije ruskog ljudstva, pet artiljerijskih sistema i dva komandna mesta za upravljanje bespilotnim letelicama.

Najžešće borbe vođene na pravcima Slovjansk i Pokrovsk

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu ukrajinske snage odbile su jedan ruski napad. Ruska vojska je na tom delu fronta izvela i dva vazdušna udara sa sedam navođenih bombi, kao i 50 napada, uključujući dva iz višecevnih raketnih bacača.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Na južnoslobožanskom pravcu ukrajinski branioci odbili su sedam napada u blizini Starice i u pravcu Cehelnog, Vovčanskih Hutora, Izbickog i Kolodjaznog.

Na kupjanskom pravcu ruske snage napale su tri puta u pravcu Petropavlivke, Kolisnikivke i Kurilivke.

Na limanskom pravcu ukrajinske snage odbile su 15 pokušaja napredovanja ruskih trupa kod Limana, Stavkija i Ozernog, kao i u pravcu Šijkivke, Drobjiševa i Novoselivke.

Na slavjanskom pravcu ruske snage izvele su čak 30 jurišnih operacija u blizini Krive Luke, Zakitnog i Riznikivke, kao i prema Kalenjikima i Raj-Oleksandrivki.

Na kramatorskom pravcu zabeleženo je šest ruskih napada u pravcu Fedorivke Druge, Nikiforivke, Jurkivke i Vasjutinskog.

Na konstantinovskom pravcu registrovano je 14 napada u blizini Konstantinovke, Ivanopilja i Iljinivke, kao i prema Rusinom Jaru.

Na pokrovskom pravcu ukrajinski branioci zaustavili su 29 ruskih napada. Borbe su vođene kod Novooleksandrivke, Bilickog i Sergijivke, kao i u pravcu Ševčenka, Novog Šahovog, Vilnog, Toreckog, Sofijivke, Kučeriv Jara, Mirnog, Udačnog, Novopidhorodnog i Novopavlivke.

Ruski napadi nastavljeni i na jugu fronta

Na oleksandrivskom pravcu ruske snage izvele su četiri napada prema Voronom, Oleksandrogradu i Ternovom.

Na huljajpoljskom pravcu zabeleženo je 14 ruskih napada prema Verhnjoj Tersi, Vozdviživki, Cvitkovom, Kosivcevu i Hirkom.

Na orihivskom pravcu ukrajinske snage odbile su dva pokušaja napredovanja ruskih trupa prema Malim Ščerbaki i Bilohiriji.

Na pridnjiprovskom pravcu nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava.