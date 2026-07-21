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Kada iranska raketa pogodi predviđeni cilj, to znači da američka protivvazdušna odbrana ili nije uspela da je presretne ili je uopšte nije na vreme uočila.

"Jedna je prošla", tako je američki državni sekretar Marko Rubio opisao iranski napad na vojnu bazu u Jordanu, u kojem su u petak poginula dva američka vojnika, dok se jedan i dalje vodi kao nestao.

Jedan iskusni vojni analitičar za Bliski istok rekao je za CBS News da je jedan od razloga sve većih američkih gubitaka činjenica da je Iran značajno unapredio svoje vojne sposobnosti.

Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Iran menja taktiku i otežava presretanje raketa

"Iranci su unapredili raketnu tehnologiju. Razvijaju nove tehnike i sposobnosti kako bi povećali domet svojih napada, kombinujući rakete i dronove kako bi preopteretili radarske sisteme odbrane", rekao je penzionisani jordanski general-potpukovnik Kasid Mahmud, nekadašnji zamenik načelnika Generalštaba jordanske vojske.

Mahmud, koji godinama proučava iranske vojne kapacitete, objasnio je da Iran koristi jednostavnije rakete kako bi odvukao pažnju radara.

"Iranci koriste jednostavne rakete da bi omeli radare. Zatim lansiraju kvalitetnije projektile koji menjaju krajnji cilj u poslednjih 30 do 40 kilometara leta", rekao je on za CBS News.

Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Prema njegovim rečima, upravo promena putanje u završnoj fazi leta znatno otežava protivvazdušnim sistemima da uspešno presretnu takve rakete.

(Kurir.rs/CBSNews)

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