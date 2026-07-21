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Dok rat između Rusije i Ukrajine traje duže od četiri godine, Kijev se suočava sa novim velikim izazovom - unutrašnjim političkim tenzijama koje su izbile nakon odluke predsednika Volodimira Zelenskog da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Ova odluka izazvala je proteste u više ukrajinskih gradova, a deo javnosti počeo je da postavlja pitanje odnosa političkog i vojnog vrha, načina vođenja rata, ali i budućeg pravca ukrajinske politike.

O situaciji u Ukrajini, protestima i posledicama promena u državnom vrhu govorili su gosti emisije "Usijanje" Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje, novinar Dragan Vujičić i advokat i politikolog Aleksandar Đuričić.

Fedorov - najmlađi ministar odbrane i čovek digitalne transformacije Ukrajine

U uvodu emisije podsetilo se na biografiju Mihaila Fedorova, koji je sa samo 35 godina postao najmlađi ministar odbrane u istoriji Ukrajine.

Fedorov je pre toga bio ministar digitalne transformacije i jedan od ključnih ljudi u modernizaciji ukrajinske administracije. Njegov rad doveo je do toga da veliki broj državnih usluga bude prebačen na internet, a Ukrajina postane jedan od primera digitalizacije u Evropi. Tokom rata, njegova uloga proširila se i na razvoj tehnoloških kapaciteta, posebno kada je reč o dronovima i saradnji sa velikim tehnološkim kompanijama.

Novinar Dragan Vujičić rekao je da je Fedorov postao simbol potpuno novog pristupa ratovanju.

- Fedorov je relativno poznata ličnost u Ukrajini. On je čovek koji je učinio za 2022. godinu, kako sam pisao u knjizi "Ukrajina vs Rusija", jedan reset u krvi. On je već bio čovek koji je doveo Ukrajinu pre početka sukoba do toga da bude proglašena kao zemlja koja je u Evropi najbolje digitalno opremljena. Njega zovu "dečko iz Silicijumske doline" i ključ njegovog uspeha jeste taj spoj politike, tehnologije i ljudi koji su došli iz velikih tehnoloških kompanija - rekao je Vujičić.

On je istakao da je važnu ulogu imao i dolazak kompanije Palantir u Ukrajinu, kao i saradnja sa ljudima iz sveta velikih tehnologija.

- Aleks Karp i njegov dolazak u Ukrajinu je jedna od ključnih stvari. Palantir kancelarije se otvaraju, Erik Šmit iz Gugla je već ranije bio vezan za Ukrajinu. To nije slučajno, jer govorimo o novoj dimenziji rata, gde tehnologija više nije samo podrška, već postaje jedan od glavnih faktora. Samo Palantir ima ugovor sa ukrajinskom državom vredan milijarde dolara. To pokazuje da se ovde stvorio jedan novi entitet, jedan novi centar moći iz Silicijumske doline - naveo je Vujičić.

Nastao je jaz između tehnologije i vojnika u rovovima

Govoreći o ulozi Fedorova, Vujičić je ocenio da je upravo razvoj tehnologije otvorio i nova pitanja unutar ukrajinskog društva.

- Fedorov ima priču da je 2022. godine mobilisao 400.000 hakera koji su naneli Rusiji velike digitalne udare. Sa jedne strane, to zvuči impresivno, ali sa druge strane imate ljude koji ratuju i ginu. Dronovi menjaju način ratovanja, ali vojnici i dalje sede u rovovima i stradaju. Tu je nastao jedan jaz - rekao je on.

Prema njegovim rečima, deo nezadovoljstva vezan je i za pitanja korupcije i upravljanja ogromnim novcem koji dolazi u Ukrajinu.

- Za šest meseci rada u Ministarstvu odbrane Fedorov je uspeo, kako je sam rekao, da pronađe gubitke od 6,7 milijardi dolara. Da li se to zove pronevera ili drugačije, ali činjenica je da su postojali problemi sa novcem koji je trošen po višim cenama. On je uveo i neke mere poput poligrafa za članove Ministarstva odbrane, smanjio cene granata i pokušao da preseče deo korupcije. Ali druga linija korupcije je nastavila da postoji - rekao je Vujičić.

On je dodao da protesti u Ukrajini imaju i širi politički kontekst.

- Kada pogledate proteste, vidite da u više gradova ljudi imaju iste poruke, iste kartone, istu organizaciju. To je više politička poruka i pritisak na Zelenskog da favorizuje jednu od strana u bezbednosnom aparatu Ukrajine - ocenio je novinar.

Foto: Kurir Televizija

Deđanski: Promena ministra odbrane nije jedini problem

Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje ocenio je da smena Fedorova predstavlja samo deo mnogo šire borbe unutar ukrajinskog sistema. On je naveo da je dolazak novih ljudi doneo promene na terenu, ali i posledice koje građani Ukrajine osećaju.

- Jeste došlo do promene. On je uspeo, ili je hteo pa uspeo, uz pomoć stranih pomagača koji su ga tu i doveli, da napadne rusku teritoriju. Efekat njegovog dolaska na vlast je paljenje sada Kijeva, Odese i svega onoga što se ranije nije diralo. Ranije se rat nije osećao u celoj Ukrajini, a sada se oseća - rekao je Deđanski.

Kako je dodao, postoje i pozitivni i negativni aspekti njegovog rada.

- Sa jedne strane imamo rezultat koji je dobar i pozitivan, uhvatio je deo korupcije i pokušao da spreči zloupotrebe. Ali sa druge strane, ono što se radi po nagovorima različitih koalicija dovelo je do toga da strada civilno stanovništvo i da se napadaju gradovi koji se ranije nisu napadali. To je efekat koji sada građani osećaju - rekao je on.

Deđanski je posebno istakao položaj običnih građana Ukrajine.

- Jedino ko je ovde pokazao patriotizam i hrabrost jesu građani Ukrajine. Oni su pokazali da su ozbiljni borci i ozbiljne patriote. Ali pitanje je rukovodstva koje je dovelo do toga da ljudi ginu masovno, da se raseljavaju i odlaze - naveo je Deđanski.

Foto: Kurir Televizija

Đuričić: U pozadini se vodi borba velikih centara moći

Advokat i politikolog Aleksandar Đuričić rekao je da smenu Fedorova vidi kao deo šire borbe različitih interesa unutar Ukrajine i njenih saveznika.

- Ja imam malo drugačiji stav. Mislim da je upravo to borba oko toga da stara garnitura želi da opstane, jer vidi pritiske sa strane Amerike. Iza scene se vodi borba između Amerikanaca i eventualno Evropske unije, odnosno struktura iz Brisela i NATO-a. Možda postoji želja da ostane stara garnitura koja ima drugačiji odnos prema ljudima poput Ilona Maska i Aleksa Karpa - rekao je Đuričić.

On je ocenio da je tehnološka podrška bila jedan od ključnih faktora ukrajinskog otpora.

- Bez Starlinka i te tehnologije Ukrajina bi bila u potpuno drugačijoj situaciji. To je činjenica. I zato mislim da postoji problem, jer ukoliko ljudi poput Maska i Karpa povuku podršku ili promene odnos, Ukrajina bi imala ogroman problem - rekao je on.

Govoreći o budućnosti rata, Đuričić je ocenio da će veliki uticaj imati odnos Sjedinjenih Američkih Država i Evrope prema daljoj pomoći Kijevu.

- Mislim da je nemoguće da Evropa sama preuzme sve bez američke vojne industrije, američkog novca i američkih kapaciteta. Evropa ima svoje probleme, ekonomiju, gašenje industrija i pitanje je koliko može da izdvoji za ovakav nivo podrške - rekao je Đuričić.

Foto: Kurir Televizija

Da li Ukrajina može da vodi rat i sačuva poverenje svojih građana?

Protesti nakon smene Mihaila Fedorova otvorili su širu debatu - koliko jedna država koja vodi rat može da sačuva demokratsku kontrolu, javnu raspravu i odgovornost vlasti.

Gosti emisije saglasili su se da se iza same smene jednog ministra krije mnogo složenija priča o budućem pravcu Ukrajine - odnosu politike, vojske, tehnologije i međunarodnih saveznika - zaključili su sagovornici.

04:48 UKRAJINA U NOVOJ KRIZI USRED RATA! Gosti "Usijanja" analizirali šta stoji iza smene Fedorova: "Sukob različitih centara moći" Izvor: Kurir televizija

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