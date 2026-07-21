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Snimak na kojem se u pozadini Donalda Trampa pojavljuje muškarac koji veoma liči na američkog predsednika postao je viralan na društvenim mrežama i ponovo podstakao staru teoriju zavere da Tramp navodno koristi svog dvojnika. Ipak, mnogi korisnici interneta nisu uvereni da je reč o bilo kakvoj zaveri.

Video je nastao nakon finala Svetskog prvenstva 19. jula, dok je Tramp razgovarao sa novinarima. U jednom trenutku iza njega se pojavio nepoznati muškarac koji po građi i izgledu veoma podseća na predsednika SAD, što je odmah privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.

Društvene mreže preplavile teorije o "Trampovom dvojniku"

Snimak se ubrzo proširio internetom, a pojedini korisnici tvrdili su da je reč o Trampovom navodnom dvojniku. Neki su čak pokušali da utvrde identitet misterioznog muškarca, dok su drugi odbacili takve tvrdnje kao još jednu teoriju zavere.

Nakon završetka Svetskog prvenstva 2026, Tramp je izjavio da je turnir bio veliki uspeh i da su Sjedinjene Američke Države bile odličan domaćin.

"Mislim da je bilo neverovatno. Bilo je četiri puta veće od bilo kog FIFA turnira do sada. Zapravo, verovatno pet puta veće, tako mi danas kažu", rekao je Tramp.

Mnogi tvrde da nije reč o dvojniku

Njegova izjava bila je povod za šalu komičara Džona Stjuarta u emisiji The Daily Show, koji je ironično upitao:

"Šta je uopšte FIFA? Kako se održava jedna FIFA i kako naša FIFA može da bude četiri puta veća od bilo koje druge FIFA?"

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Stjuart je takođe ismejao Trampa zbog toga što je, kako je rekao, pokušao da se progura među fudbalere Španije dok su slavili osvajanje titule.

Na društvenim mrežama nastavile su da se nižu šale i komentari. Jedan korisnik je napisao da Trampu "treba dvojnik kako bi jedan mogao da privlači pažnju na Svetskom prvenstvu, dok drugi vežba zamah u golfu i čuvenu rečenicu 'Otpušten si'."

Ipak, drugi korisnici ponudili su mnogo jednostavnije objašnjenje. Prema njihovim tvrdnjama, muškarac sa snimka nije nikakav dvojnik, već Viktor Knavs, otac Melanije Tramp.