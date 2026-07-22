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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je ponovo održao sastanak sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim, potvrdio je novinarima savetnik predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.

Litvin nije izneo nikakve detalje razgovora niti je otkrio koje su teme bile na dnevnom redu.

Protesti zbog smene Fedorova ne jenjavaju

Kako je ranije preneo Ukrinform, protesti protiv smene Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane ušli su u šesti dan. Demonstracije se održavaju u centru Kijeva, na trgu kod Nacionalnog akademskog dramskog pozorišta "Ivan Franko", ali i u drugim gradovima širom Ukrajine.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dan ranije, predsednik Zelenski sazvao je posebnu sednicu Štaba vrhovnog komandanta, kojoj su prisustvovali komandanti korpusa i predstavnici ukrajinske namenske industrije.

Sirski se javno izvinio Fedorovu

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski izjavio je da ga je iznenadilo kada je saznao za navodni sukob sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim, istakavši da je njihov odnos oduvek doživljavao kao profesionalan.

U autorskom tekstu za ukrajinski portal Militarnij, Sirski je naveo da su između njih postojale različite pozicije po pojedinim pitanjima, ali da je to normalno u uslovima velikog rata.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua