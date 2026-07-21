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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je 21. jula vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.

Do smene je došlo usred masovnih protesta u Kijevu i drugim gradovima Ukrajine, gde demonstranti već danima zahtevaju njegov odlazak sa funkcije.

Nezadovoljstvo Sirskim dodatno je poraslo nakon što je Zelenski prošle sedmice smenio popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Fedorov je dan nakon smene na konferenciji za medije izjavio da je Sirski Zelenskom postavio ultimatum.

Građani Ukrajine protestuju svakodnevno od 16. jula zbog smene Fedorova, jednog od najmlađih i najpopularnijih visokih državnih zvaničnika. Jedan od organizatora protesta, veteran Dmitro Kozjatinski, rekao je za Kyiv Independent 20. jula da demonstranti sada imaju dva ključna zahteva: vraćanje Fedorova na mesto ministra odbrane i smenu Sirskog sa funkcije vrhovnog komandanta.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napetosti između Fedorova i Sirskog bile su očekivane još od imenovanja bivšeg ministra, jer su zastupali potpuno različite pristupe vođenju vojske i organizaciji sistema odbrane.

Sirski je zagovarao strogo centralizovan sistem komandovanja zasnovan na sovjetskoj vojnoj doktrini. Zbog mikroupravljanja i, kako su tvrdili njegovi kritičari, negovanja sovjetskog načina komandovanja, često je bio na meti kritika vojnika i vojnih analitičara.

Poslednje odluke Zelenskog izazvale su negodovanje poslanika, veterana i dela javnosti, koji smatraju da je smena Fedorova ugrozila reforme u Ministarstvu odbrane, dok problemi u vojnom vrhu nisu bili rešeni.

Ko je Oleksandar Sirski?

Oleksandar Sirski rođen je 1965. godine u selu Novinki u Vladimirskoj oblasti u Rusiji. Njegov otac bio je oficir Sovjetske armije, a porodica se preselila u Harkov kada je Sirski imao 15 godina.

Završio je srednju školu u Harkovu, nakon čega je upisao Višu vojnu komandnu školu u Moskvi, tada najprestižniju vojnu akademiju Sovjetskog Saveza.

Diplomirao je 1986. godine i stupio u Sovjetski artiljerijski korpus, gde je služio na više ratišta, uključujući i Avganistan.

Posle raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, njegova jedinica u Čugujevu u Harkovskoj oblasti pripala je ukrajinskoj vojsci, nakon čega je položio zakletvu na vernost novoj, nezavisnoj Ukrajini.

Uspon kroz vojnu hijerarhiju

Sirski je potom napredovao kroz redove ukrajinske vojske. Na početku rata u Donbasu 2014. godine bio je načelnik štaba tadašnje Antiterorističke operacije (ATO) i jedan od glavnih komandanata ukrajinskih snaga tokom bitke za Debaljcevo početkom 2015. godine, koja je završena haotičnim povlačenjem ukrajinske vojske.

Do avgusta 2020. unapređen je u čin general-potpukovnika i postavljen za komandanta Kopnene vojske Ukrajine.

Odigrao je ključnu ulogu u odbrani Kijeva na početku ruske invazije 2022. godine, kao i u uspešnoj kontraofanzivi u Harkovskoj oblasti.

Tokom 2023. komandovao je odbranom Bahmuta, gde je insistirao na iscrpljujućoj odbrani grada koji je na kraju pao u ruske ruke. Zbog velikih gubitaka među ukrajinskim vojnicima stekao je nadimak "Kasapin".

Kontroverzan mandat na čelu vojske

Uprkos nepopularnosti među delom vojske, Sirski je 8. februara 2024. godine nasledio veoma popularnog Valerija Zalužnog na mestu vrhovnog komandanta.

Njegov čvrst i centralizovan način komandovanja ostao je na snazi i nakon preuzimanja funkcije. U pojedinim slučajevima ukrajinske jedinice ignorisale su njegova naređenja kako bi izbegle velike vojne gubitke, a najpoznatiji primer dogodio se tokom bitke za Avdijivku.

Prema navodima medija, ukrajinske snage povukle su se iz opkoljenog grada bez Sirskog odobrenja, čime su spasile hiljade vojnika od pogibije ili zarobljavanja. Tek dan kasnije Sirski je zvanično objavio naređenje o povlačenju.

Jedna od njegovih najvećih reformi bilo je formiranje posebnih Jurišnih snaga, zasebnog roda Kopnene vojske koji je praktično bio pod njegovom direktnom kontrolom.

U te jedinice raspoređivan je najveći broj novo mobilisanih vojnika, u pojedinim periodima i do 1.000 mesečno, dok su regularne mehanizovane brigade dobijale znatno manje pojačanja.