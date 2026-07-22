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Saharska toplotna kupola i vreli suvi vetrovi mogli bi narednih dana da donesu rekordne temperature u pojedinim delovima Evrope.

Kako prenosi Severe Weather Europe, novi talas ekstremnih vrućina mogao bi da podigne temperaturu na Pirinejskom poluostrvu i do 45 do 47 stepeni Celzijusa.

Uzrok ovakvog vremena biće prodor izuzetno toplog vazduha iz Sahare, dok se snažna toplotna kupola formira nad jugozapadnim delom evropskog kontinenta.

Španija na ivici obaranja rekorda

Najviša temperatura ikada izmerena u Španiji zabeležena je 14. avgusta 2021. godine u mestu La Rambla, kada je iznosila 47,6 stepeni.

Na nivou cele Evrope rekord i dalje drži italijanska Sirakuza, gde je 11. avgusta iste godine izmereno čak 48,8 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da bi pojedini delovi Španije tokom ovog talasa mogli ozbiljno da se približe toj vrednosti, pa čak i da obore evropski rekord.

Ekstremne vrućine povećavaju rizik od izbijanja šumskih požara, dodatno opterećuju elektroenergetske i vodovodne sisteme, ali predstavljaju i ozbiljnu opasnost po zdravlje stanovništva.

Ni noći neće doneti značajnije osveženje, jer se očekuje da temperatura u mnogim mestima neće padati ispod 25 stepeni.

Šta je toplotna kupola?