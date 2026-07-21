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Provereni general Mihailo Drapatilj imenovan je za vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, nasledivši Oleksandra Sirskog, koji je tu funkciju obavljao od februara 2024. godine.

Nakon niza konsultacija sa najvišim vojnim zvaničnicima, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je Drapatilja za novog komandanta.

Uveče 21. jula Oleksandar Sirski napustio je mesto vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, a na njegovu funkciju stupio je Mihailo Drapatilj, koji je do tada komandovao Združenim snagama.

Tokom prethodnih godina Drapatilj je napredovao do generalskog čina, stekao veliki ugled u vojsci i istakao se u brojnim vojnim operacijama. Njegovo ratno iskustvo počelo je još 2014. godine, kada je Rusija pokrenula vojnu agresiju na Krim i istok Ukrajine.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prilikom izbora novog vrhovnog komandanta njegovo ime pominjalo se češće od gotovo svih ostalih kandidata.

"Ima najviše iskustva posle Sirskog", naveli su izvori upoznati sa razgovorima, dodajući da ostali kandidati nisu imali njegov nivo operativnog iskustva.

Drapatilj je uživao podršku aktivnih vojnika, veterana i državnih zvaničnika. Poznat je po tome što otvoreno govori ne samo o uspesima već i preuzima odgovornost u teškim situacijama, ne vodeći računa o političkom imidžu ili popularnosti.

Projekat "Linija dronova"

Jedan od njegovih najznačajnijih doprinosa bio je razvoj projekta "Linija dronova", koji je lično podržavao i javno promovisao.

Ovaj koncept podrazumeva stvaranje neprekidne zone uništenja široke između 10 i 15 kilometara iza linije fronta, u kojoj bi intenzivna upotreba bespilotnih letelica praktično onemogućila ruskim vozilima i pešadiji da napreduju bez velikih gubitaka.

Dok je komandovao Kopnenom vojskom i Operativno-strateškom grupom "Horticija", između 80 i 90 odsto odbrane na prvoj liniji oslanjalo se na bespilotne sisteme.

Drapatilj je više puta isticao da je "Linija dronova" dokaz kako pravovremene odluke mogu brzo promeniti stanje na ratištu i pokazati sposobnost vojske da uvodi inovacije.

Vojna karijera na prvoj liniji

Mihailo Drapatilj rođen je 1982. godine u Kamjanec-Podiljskom. Završio je Harkovski institut tenkovskih jedinica 2004. godine, nakon čega je kao potporučnik započeo službu u 72. samostalnoj mehanizovanoj brigadi.

Početkom Antiterorističke operacije (ATO) 2014. godine, tadašnji major Drapatilj komandovao je 2. mehanizovanim bataljonom svoje brigade.

Borbe za Marijupolj učinile su ga jednim od simbola ukrajinskog otpora tokom prvih godina rata u Donbasu.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

U avgustu 2016. godine preuzeo je komandu nad 58. samostalnom motorizovanom pešadijskom brigadom. Još pre početka ruske invazije punog obima napredovao je od komandanta bataljona do komandanta brigade, isključivo zahvaljujući službi na frontu.

Zaustavio rusko napredovanje

Kada je Rusija pokrenula invaziju punog obima, Drapatilj je već bio na visokoj komandnoj funkciji.

Dana 17. marta 2022. imenovan je za komandanta Južne grupe snaga, koja je kasnije reorganizovana u Operativnu grupu "Kahovka".

Pod njegovom komandom ukrajinske snage zaustavile su rusko napredovanje ka Krivom Rogu tokom najkritičnijih nedelja rata, a zatim pokrenule kontraofanzivu kojom su front pomerile između šest i 23 kilometra i oslobodile desetine naselja u Hersonskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Operacijom koja je dovela do oslobađanja zapadne obale Hersonske oblasti komandovao je upravo Drapatiljev štab.

U maju 2024. godine, nakon što je Rusija otvorila novi pravac napada u Harkovskoj oblasti, Drapatilj je postavljen za komandanta Operativno-taktičke grupe "Harkov".

Njegov zadatak bio je da spreči širenje ruskog prodora, što je uspešno ostvario zadržavši ruske snage u dve manje pogranične zone i sprečivši njihov prodor prema Harkovu.

Reforme Kopnene vojske

Krajem novembra 2024. godine Drapatilj je postao komandant Kopnene vojske Ukrajine, najvećeg roda Oružanih snaga.

Kako je sam naveo, zatekao je sistem u kojem su vladali strah, nedostatak inicijative, otpor prema kritikama i ravnodušnost prema problemima vojnika.

Zamenio je oko polovine najvišeg komandnog kadra, pokrenuo reforme sistema regrutacije radi suzbijanja korupcije, modernizovao obuku i uveo savremene tehnologije u vojnu nastavu.

Dana 26. januara 2025. dobio je dodatnu odgovornost kada je imenovan za komandanta Operativno-strateške grupe "Horticija", najveće operativne grupacije ukrajinske vojske, odgovorne za čitav istočni front – od Velike Novosilke u Donjeckoj oblasti do Harkova.

U junu 2025. godine imenovan je i za komandanta Združenih snaga Ukrajine.

Novi izazovi

Predsednik Volodimir Zelenski poručio je da od novog vrhovnog komandanta očekuje pripreme za moguću rusku jesenju ofanzivu i potencijalnu novu masovnu mobilizaciju u Rusiji.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska mora biti spremna da zaustavi svaki novi ruski napad, sačuva dosadašnje rezultate i nastavi reforme kroz širu primenu novih tehnologija.