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Marija Kiri bila je pionir nauke, a njena ćerka Irena nastavila je njenim stopama i ispisala istoriju osvajanjem Nobelove nagrade.

Kada se govori o Mariji Kiri, gotovo svi znaju da je bila prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu i jedina osoba koja je dobila ovo priznanje u dve različite naučne oblasti. Međutim, mnogo manje ljudi zna da je njena ćerka Irena Žolio-Kiri nastavila njen put i tako ispisala jednu od najlepših porodičnih priča u istoriji nauke.

One su i danas jedina majka i ćerka koje su obe postale dobitnice Nobelove nagrade.

Majka koja je pomerila granice

Marija Kiri rođena je u Poljskoj, a naučnu karijeru izgradila je u Francuskoj. Sa suprugom Pjerom Kirijem otkrila je polonijum i radijum, čime je zauvek promenila razvoj fizike i hemije.

Godine 1903. dobila je Nobelovu nagradu za fiziku, zajedno sa Pjerom Kirijem i Anrijem Bekerelom, a osam godina kasnije osvojila je i Nobelovu nagradu za hemiju.

Njena posvećenost nauci bila je neverovatna, ali nikada nije zapostavila porodicu.

1/6 Vidi galeriju Marija Kiri Foto: JACQUES BOYER / Roger Viollet / Profimedia, akg-images / akg-images / Profimedia, The Print Collector/Heritage Images, The Print Collector / Alamy / Profimedia

Ćerka koja je nastavila njenim stopama

Njena starija ćerka Irena odmalena je odrastala okružena knjigama, laboratorijama i naučnim razgovorima.

Još kao tinejdžerka pomagala je majci tokom Prvog svetskog rata u radu mobilnih rendgen aparata koji su spasavali živote ranjenika.

Kasnije je završila studije i zajedno sa suprugom Frederikom Žolio-Kirijem nastavila istraživanja u oblasti radioaktivnosti.

Njih dvoje su 1935. godine dobili Nobelovu nagradu za hemiju za otkriće veštačke radioaktivnosti.

Nasleđe koje se ne meri nagradama

Marija nikada nije govorila da ćerka mora da bude kao ona.

Umesto toga, pružila joj je priliku da uči, istražuje i sama pronađe svoj put. Irena je kasnije često isticala koliko joj je majčin primer značio, ne samo zbog nauke, već zbog upornosti, rada i vere da žene mogu da postignu sve što požele.

Njihova priča pokazuje da najveće nasleđe koje roditelj može da ostavi detetu nisu priznanja ili uspeh, već ljubav prema znanju, radoznalost i hrabrost da sledi svoje snove.

Danas, više od jednog veka kasnije, Marija Kiri i Irena Žolio-Kiri ostaju jedinstven primer koliko daleko mogu da odvedu podrška, poverenje i obrazovanje u jednoj porodici.