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Tokom noći 22. jula zabeleženi su nestanci struje širom Krima, dok su u nekoliko gradova na jugu Rusije izbili masovni požari usled ukrajinskih napada na maloprodajne logističke objekte, prema navodima kanala za praćenje.

Telegram kanal Supernova Plus izvestio je da su ukrajinski dronovi pogodili dve električne podstanice u okupiranom mestu Masandra i obližnjem gradu Jalti, što je izazvalo prekid u napajanju električnom energijom.

Nestašice struje zabeležene su i u okupiranom gradu Alušti na južnom Krimu nakon napada ukrajinskih snaga, navodi kanal za praćenje Exilenova Plus.

Napadi na dva "ruska Amazona"

U međuvremenu, u ruskom gradu Krasnodaru pogođeni su objekat koji pripada ruskom gigantu za onlajn trgovinu "Vajldberis", parking za kamione i stambene zgrade, preneo je kanal Supernova Plus. Kompanija "Vajldberis" kolokvijalno se naziva "ruski Amazon".

"Kao rezultat napada dronom u Krasnodaru, prijavljena su oštećenja na infrastrukturi na nekoliko lokacija. Delovi drona oštetili su balkon i prozore na jednom stanu u Prikubanskom okrugu. Nema nastradalih", izjavio je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

"Neprijateljski udar pogodio je i logistički magacin, što je izazvalo požar. Tri osobe su povređene i prevezene u medicinske ustanove radi pružanja pomoći", dodao je Naumov.

Još jedan logistički centar kompanije "Vajldberis" pogođen je u Nevinomisku, u Stavropoljskom kraju, ostavljajući iza sebe ogromna požarišta, izvestio je Exilenova Plus.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili skladište u Nevinomisku, pri čemu je povređeno pet osoba. "Usled napada dronom na periferiji Nevinomiska zapalio se skladišni kompleks. Vatrogasci i druge hitne službe su na terenu", rekao je on.

List Kijev independent nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove detalje. Ukrajina redovno izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama u nastojanju da smanji sposobnost Moskve da nastavi sa vođenjem rata.

Učestali napadi na infrastrukturu kompanije "Vajldberis"

Napadi na objekte kompanije "Wildberries" u Krasnodaru i Nevinomisku predstavljaju ukupno četiri puta da je infrastruktura ove ruske kompanije bila na meti poslednjih dana.

Ukrajina je u jednoj noći, 18. jula, dva puta pogodila objekte koji pripadaju ovoj kompaniji. Ruske vlasti su izvestile da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu "Wildberries" u gradu Elektrostalj, južno od Noginska u Moskovskoj oblasti.

Sličan napad dogodio se ranije iste noći u centru za isporuku u gradu Kotovsk u ruskoj Tambovskoj oblasti.

1/12 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast Foto: screenshot X

Prethodni udari na energetske i vojne ciljeve

Ukrajinske snage su tokom noći 19. jula pogodile skladište nafte u ruskom Stavropoljskom kraju i nekoliko ciljeva na okupiranim teritorijama, preneli su kanali za praćenje.

Električna podstanica zapalila se u gradu Jalti na Krimu nakon što su je pogodili ukrajinski dronovi, što je dovelo do prekida u snabdevanju strujom, izvestio je pro-ukrajinski Telegram kanal Krimski vetar.