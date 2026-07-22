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Rusija procenjuje štetu nakon što su ukrajinski napadi dronovima ciljali skladišta u vlasništvu privatne onlajn prodavnice "Vajldberis", pri čemu je poginulo osam osoba, a povređeno više od 70.

Ruski analitičari procenjuju ukupnu ekonomsku štetu uzrokovanu napadima na do 100 milijardi rubalja (1,3 milijarde dolara), što ovo čini jednim od najskupljih napada na rusku komercijalnu infrastrukturu od početka rata.

Moskou Tajms analizira posledice napada na skladišta kompanije "Vajldberis" u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, kao i razloge koji stoje iza njih.

Zašto je "Vajldberis" bio meta?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi izvedeni kao odgovor na ruske napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini, što je očigledna aluzija na prošlonedeljne smrtonosne napade na objekte ukrajinske poštanske i logističke kompanije Nova Poshta.

Zelenski je takođe tvrdio da su se u skladištima "Vajldberisa" nalazile komponente koje se koriste za "snabdevanje sankcionisanim delovima za proizvodnju dronova i navigacionu opremu".

"Vajldberis", najveća ruska onlajn prodavnica, osnovala je 2004. godine preduzetnica Tatjana Kim. Ova međunarodna e-trgovinska platforma nudi širok asortiman proizvoda — od odeće i obuće do elektronike i namirnica.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad na dva "ruska Amazona" u noći 22. jula 2026. Foto: screenshot X

Nema javno potvrđenih dokaza da kompanija sarađuje sa Ministarstvom odbrane Rusije. Ipak, na platformi "Vajldberisa" bili su izlistani artikli dvostruke namene, uključujući zaštitne prsluke, borbene šlemove, maskirnu odeću i optičke kablove koji se koriste u dronovima. Kim je vikend-napade opisala kao "strašne događaje za našu kompaniju i našu zemlju" i "bol koji se ne može opisati rečima". Kompanija se, međutim, nije oglašavala povodom optužbi da je obezbeđivala vojnu opremu.

Komandant ukrajinskih snaga za upravljanje dronovima, Robert Brovdi, rekao je da su napadi imali i psihološki cilj — narušavanje onoga što je opisao kao "iluziju udobnog mirnodopskog života" u Rusiji.

"Reč je o tome da se u nekoliko sekundi uništi iluzija udobnog mirnodopskog postojanja za poslušno stanovništvo države agresora - udarom na najosetljiviji deo zone komfora običnih imperijalnih patriota i pristalica [predsednika Vladimira] Putina", rekao je Brovdi.

Šta je oštećeno?

Napadi dronovima, koje je Rusija okarakterisala kao terorističke, ciljali su jedan od najvažnijih logističkih centara "Vajldberisa" i poremetili oko 7% logističkih kapaciteta kompanije.

Skladište u Elektrostalu u Moskovskoj oblasti jedno je od najvećih logističkih centara kompanije, koje se prostire na više od 360.000 kvadratnih metara i zapošljava preko 8.000 ljudi. Logistički centar u Kotovsku u Tambovskoj oblasti otvoren je prošle godine i projektovan je za skladištenje do 54 miliona proizvoda.

Očekuje se da će obnova oštećenih objekata koštati do 35,8 milijardi rubalja (457 miliona dolara), što je iznos koji osiguravajuće kuće verovatno neće u potpunosti pokriti, rekli su stručnjaci za list Kommersant.

Trgovci koji prodaju preko "Vajldberisa", od kojih su mnogi vlasnici malih preduzeća, biće najteže pogođeni nakon što je njihova roba uskladištena u objektima uništena. Time su zbrisani višemesečni ulozi i ostali su bez zaliha koje su održavale njihovo svakodnevno poslovanje.

Trgovci pretrpeli velike gubitke: "Juče sam bila preduzetnica, a danas sam bankrot"

Nakon napada, trgovci su preplavili društvene mreže video-snimcima u kojima opisuju gubitke koje su pretrpeli:

"Većina mojih zaliha je nestala, ali porezi, plate i obaveze prema proizvođačima i našim timovima ostaju", rekla je preduzetnica Alisa Goldberg u objavi na Instagramu. Dodala je da je zahvalna što su gubici samo finansijski, rekavši: "Nijedan novac nije vredan ljudskog života".

Drugi pogođeni trgovci pozvali su kupce da podrže njihove firme kupovinom njihovih preostalih proizvoda.

"Bankrotirala sam. Samo juče sam bila preduzetnica, a danas sam bankrot. Cela moja kolekcija odeće je izgorela", rekla je Anastasija, preduzetnica i vlasnica modne marke, u objavi na Instagramu tražeći podršku svojih pratilaca.

"Jedini način da sprečim zatvaranje brenda u ovom trenutku jeste rad putem pretprodaje, jer sam izgubila sve zalihe odeće i sva novčana sredstva", dodala je.

Prema ugovoru o saradnji sa trgovcima, kompanija "Vajldberis" je oslobođena odgovornosti za neispunjavanje obaveza ukoliko je to uzrokovano višom silom, kao što su napadi dronovima.

Iz "Vajldberisa" su naveli da već "rade na utvrđivanju iznosa isplata prodavcima i drugim merama finansijske podrške", uprkos tome što kompanija „nema zakonsku obavezu da nadoknadi štetu za izgubljenu robu“.

Kompanija je u subotu uvela popuste na naknade za skladištenje u trajanju od 45 dana nakon isporuke, kao i 100% popusta na tranzitne pošiljke ka regionalnim skladištima za sve pogođene napadima.

Takođe, "Vajldberis" je saopštio da će obezbediti 2 miliona rubalja (25.500 dolara) kompenzacije porodicama poginulih i 1 milion rubalja (12.700 dolara) zaposlenima koji su pretrpeli teške povrede.

Samo nekoliko nedelja ranije, kompanija je izmenila svoj ugovor o partnerstvu sa prodavcima kako bi uklonila svoju finansijsku odgovornost za robu izgubljenu ili oštećenu tokom raketnih napada, napada dronovima i građanskih nemira.

Bezbednosna pitanja

Iako su napadi na skladišta "Vajldberisa" prvi napadi na nekog ruskog internet trgovca od početka ruske invazije punog obima, oni odražavaju širu promenu u ukrajinskoj taktici ratovanja dronovima.

Ukrajina je poslednjih meseci intenzivirala svoju kampanju dronovima, ciljajući ključnu infrastrukturu poput rafinarija nafte i industrijskih postrojenja duboko unutar teritorije Rusije.

Stručnjaci kažu da su ukrajinske snage razvile sposobnost da preopterete ruske sisteme protivvazdušne odbrane, između ostalog i istovremenim lansiranjem velikog broja dronova.

Izveštaji takođe ukazuju na to da je možda bilo propusta tokom evakuacije radnika iz skladišta "Vajldberisa".

Prema rečima očevidaca, pojedini menadžeri su navodno zadržavali zaposlene unutar zgrada nakon napada, dok su radnici morali ručno da otvaraju automatske kapije i evakuišu se kroz uske izlaze, preneli su nezavisni mediji Post i IStories.

Jedan od zaposlenih u "Vajldberisa" rekao je da su nadređeni, umesto organizovanja evakuacije, okupili radnike i naložili im da vrate skenere za barkodove.

Član nezvaničnog sindikata radnika "Vajldberisa" takođe je naveo da su se radnici možda suočili sa kašnjenjem prilikom evakuacije zbog zabrinutosti da bi mogli ukrasti robu.

Drugi očevidac je rekao novinarima da se "alarm za požar nije odmah aktivirao" i da se "uključio tek kada se već stvorio veliki oblak dima i kada je požar besneo".