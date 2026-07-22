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Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandar Sirski, koga je juče smenio sa dužnosti ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i zamenio Mihailom Drapatijem, oglasio se na društvenim mrežama.

U svojoj poslednjoj poruci vojnicima i ukrajinskom narodu, osvrnuo se na svoj mandat, ključne bitke i stanje u kojem predaje vojsku svom nasledniku.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

"Ratnici. Ukrajinci. Danas napuštam mesto vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine. Pre nego što predam komandu, reći ću nekoliko reči. Za svakog oficira, najveća odgovornost je da vodi vojsku tokom velikog rata. Pratio sam ovaj rat od njegovog prvog dana 2014. godine, živeo na frontu i znam cenu svakog oslobođenog kilometra ukrajinske zemlje. U februaru i martu 2022. godine imao sam čast da komandujem odbranom Kijeva, i našim zajedničkim snagama, prestonica je to odolela. Istog proleća, otklonjena je pretnja potpunog opkoljavanja Harkova.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: Printscreen/X

Zatim je usledila ofanziva u Harkovskoj oblasti, kada smo za samo nekoliko nedelja oslobodili Balakliju, Izjum i Kupjansk. Kasnije, u Džečskoj oblasti, uništili smo najsposobniji deo ruske vojske - privatnu vojnu kompaniju Vagner. Preuzeo sam komandu nad vojskom u februaru 2024. godine, u veoma teškom trenutku. Trajala je odbrana "Avdijevke". Naše jedinice su bile u poluokruženju. Jedno od mojih prvih naređenja na dužnosti bilo je naređenje za organizovano povlačenje iz grada. Bila je to teška odluka. Ali sam je doneo jer sam imao jedan glavni prioritet: spasavanje ljudskih života“, izjavio je Sirski.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Sirski, bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

"A onda je došla godina koja je promenila tok ovog rata. Zajedno smo zaustavili neprijateljsku ofanzivu u Harkovskoj oblasti. Sprečili smo njegovu ofanzivu u Sumskoj oblasti. I izveli smo Kursku operaciju – prvi put u ovom ratu preneli smo borbena dejstva na neprijateljsku teritoriju. Želim da se ovo jasno zabeleži: naš cilj nikada nije bila okupacija tuđe zemlje. Naš cilj je bio da poremetimo pripremljenu neprijateljsku ofanzivu na Sumi i Harkov, da odvučemo njegove najsposobnije trupe i da popunimo fond za razmenu kako bismo vratili naše ljude iz zarobljeništva. Sve je to postignuto", navodi se u generalovom saopštenju.

"Predajem svom nasledniku vojsku koja je u ofanzivi"

„Promenili smo vojsku ne samo na bojnom polju, već i u njenim temeljima.“ Prvi smo u svetu stvorili posebnu granu vojske –Snage bespilotnih sistema. Stvorili smo ih od pojedinačnih jedinica do sistema koji danas neprijatelju daje do znanja da nema bezbedne pozadine. Izgradili smo novu protivvazdušnu odbranu: stvorili smo posebnu komandu bespilotnih sistema protivvazdušne odbrane, formirali redovne posade dronova presretača i izgradili višeslojni sistem pokrivanja neba nad pozadinom. Ono što je do skora bio eksperiment entuzijasta, danas svake noći obara ono što se smatralo neuništivim.

1/6 Vidi galeriju operateri dronova u Ukrajini Foto: Press service of the 93rd Separa/Press service of the 93rd Separa, Maria Senovilla/EPA

Zatvorili smo crnomorsku luku Novorosijsk, sistematski uništavamo neprijateljsku "flotu iz senke". Preveli smo vojsku na korpusnu strukturu, doveli borbene oficire u štab i uveli pravilo: put do vodećih pozicija leži preko fronta.

Oslobađajući ukrajinske teritorije, sproveli smo uspešnu Dobropiljsku operaciju i ofanzivnu operaciju na Aleksandrivskom pravcu. Nastavljamo da obuzdavamo neprijateljsku ofanzivu na glavnim pravcima i sprovodimo ofanzivne operacije na pojedinačnim delovima fronta“, rekao je Sirski.

"Neprijatelj se setio naših operacija"

"Nemam pravo da govorim o nekim operacijama koje smo izveli poslednjih godina. Istorija će o njima govoriti. Reći ću samo: neprijatelj ih se setio. I o najvažnijem - u kakvom stanju predajem bojište. Ove godine je pod mojom komandom oslobođeno 743 kvadratna kilometra naše zemlje. Vojska, koja je pre dve godine vodila tešku odbranu, danas napreduje. Predajem svom nasledniku vojsku koja ne samo da drži odbranu, već je u ofanzivi - sa inicijativom, sa strukturom, sa ljudima koji znaju kako da pobede neprijatelja. I iskreno se nadam da će se ova ofanziva nastaviti. Sve je tu za to.

Zahvaljujem se svakom vojniku, naredniku i oficiru sa kojim sam prošao ove godine. Klanjam se porodicama naših palih. To sam rekao i ranije i ponoviću danas: moj posao je rat. Dužnosti se menjaju, ali ovaj princip se ne menja. Kakav god da je moj status, služiću Ukrajini do Pobede. Dugo su pokušavali da to urade, nametnu da Ukrajinci nisu sposobni za rat. Mi smo dokazali da to nije tako.“ Ukrajinu brani herojski narod. Naša zemlja će opstati ako svi obavljaju svoj posao predano kao što to čini ukrajinska vojska. Slava Ukrajini!", rekao je Sirski.

Smenjen nakon masovnih protesta i sukoba u vojnom rukovodstvu

Smena Aleksandra Sirskog dolazi usred višednevnih masovnih protesta u Kijevu i drugim delovima Ukrajine, gde su demonstranti, ratni veterani i vojnici zahtevali njegovu ostavku.

Nezadovoljstvo javnosti je eskaliralo nakon što je predsednik Zelenski prošle nedelje smenio popularnog mladog reformistu Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane, nakon čega je Fedorov otkrio da mu je Sirski postavio ultimatum.

Sirski je dugo kritikovan u vojnim krugovima zbog svog visoko centralizovanog i krutog sistema komandovanja zasnovanog na sovjetskoj doktrini, kao i zbog velikih žrtava u bitkama poput one kod Bahmuta.

Na njegovo mesto, Zelenski je imenovao generala Mihaila Drapatija (44), bivšeg komandanta Združenih snaga koji uživa široku podršku demonstranata i vojnika.