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Šef kineske diplomatije Vang Ji sastao se u Manili sa generalnim sekretarom ASEAN-a Kao Kim Hournom, istakavši da Kina dosledno vodi politiku dobrosusedstva i prijateljstva i podržava centralnu ulogu ASEAN-a u regionalnoj saradnji.

Vang je podsetio da se ove godine obeležava 50 godina od potpisivanja Ugovora o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji, naglasivši da je Kina bila prva velika sila koja mu je pristupila. Dodao je da će Peking nastaviti da podržava izgradnju Zajednice ASEAN-a i jačanje regionalnog poverenja i saradnje.

Govoreći o razvoju veštačke inteligencije, Vang je istakao da je Kina uspešno organizovala Svetsku konferenciju o veštačkoj inteligenciji u Šangaju i pokrenula osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Prema njegovim rečima, cilj ove inicijative jeste da unapredi kapacitete zemalja Globalnog juga i omogući im ravnopravno učešće u razvoju novih tehnologija. Pozvao je zemlje ASEAN-a da se aktivnije uključe u ovu saradnju.

Osvrnuvši se na pitanje Južnog kineskog mora, Vang je rekao da ono ne bi trebalo da postane prepreka odnosima Kine i ASEAN-a. Istakao je da određene snage na Filipinima, uz podršku spoljnih aktera, izazivaju incidente koji narušavaju regionalni mir i stabilnost. Dodao je da je Kina spremna da zajedno sa ASEAN-om ubrza pregovore o Kodeksu ponašanja u Južnom kineskom moru i očuva mir i saradnju u regionu.

Generalni sekretar ASEAN-a Kao Kim Hourn pozitivno je ocenio razvoj odnosa sa Kinom i zahvalio Pekingu na podršci centralnoj ulozi ASEAN-a u regionalnoj arhitekturi. Istakao je da je Kina najvažniji sveobuhvatni strateški partner ASEAN-a, podsetivši da je trgovinska razmena između dve strane prošle godine premašila hiljadu milijardi američkih dolara.

On je izrazio očekivanje da će, povodom pete godišnjice uspostavljanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva ASEAN-a i Kine, dve strane dodatno produbiti saradnju u oblastima trgovine, investicija, digitalne ekonomije i razmene među građanima.