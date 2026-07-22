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Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ponudio bivšem ministru odbrane Mihailu Fedorovu vodeću poziciju koja bi mu omogućila da konsoliduje tehnološke kapacitete države i pokrene njihov dalji razvoj.

Šef države je to objavio u svom večernjem obraćanju, navodi Ukrinform.

- Danas sam se sastao i sa Mihailom Fedorovim. Ponudio sam Mihailu dostojnu lidersku poziciju koja bi mu omogućila da objedini tehnološke kapacitete naše zemlje i obezbedi njihov kontinuirani razvoj - rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Prema rečima predsednika, stručnost Jevgenija Hmare u oblasti bezbednosti, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti ministra odbrane, kao i borbena dostignuća, tehnološki napredak i operacije dubokih udara koje je sprovela jedinica Alfa, "govore sami za sebe“, dodajući da je "to upravo ono što je potrebno unutar sistema vladinih institucija".

- Svi želimo isto: da pobedimo neprijatelja i stvorimo uslove – na frontu i pritiskom na Rusiju – koji bi nam omogućili da prisilimo Rusiju na mir - naglasio je predsednik.