ZELENSKI NUDI FEDOROVU NOVU FUNKCIJU! Oglasio se ukrajinski lider "ponudio sam mu dostojnu poziciju", da li će smenjeni ministar odbrane prihvatiti?
Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ponudio bivšem ministru odbrane Mihailu Fedorovu vodeću poziciju koja bi mu omogućila da konsoliduje tehnološke kapacitete države i pokrene njihov dalji razvoj.
Šef države je to objavio u svom večernjem obraćanju, navodi Ukrinform.
- Danas sam se sastao i sa Mihailom Fedorovim. Ponudio sam Mihailu dostojnu lidersku poziciju koja bi mu omogućila da objedini tehnološke kapacitete naše zemlje i obezbedi njihov kontinuirani razvoj - rekao je Zelenski.
Prema rečima predsednika, stručnost Jevgenija Hmare u oblasti bezbednosti, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti ministra odbrane, kao i borbena dostignuća, tehnološki napredak i operacije dubokih udara koje je sprovela jedinica Alfa, "govore sami za sebe“, dodajući da je "to upravo ono što je potrebno unutar sistema vladinih institucija".
- Svi želimo isto: da pobedimo neprijatelja i stvorimo uslove – na frontu i pritiskom na Rusiju – koji bi nam omogućili da prisilimo Rusiju na mir - naglasio je predsednik.
Kako je objavio Ukrinform, Zelenski je ranije najavio da će general-major Mihailo Drapatij postati novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine.
(Kurir.rs/Ukrinform)