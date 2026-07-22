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Incident na železničkoj stanici Njugati u Budimpešti obeležio je posetu mađarskog premijera Petera Mađara i ministra saobraćaja i investicija Davida Vitezija, koji su bili meta napada jednog muškarca. On im je prišao, obratio im se, a potom ih pljunuo, preneli su danas mađarski mediji.

Mađar i Vitezi krenuli su ka železničkoj stanici Rakošpalota-Ujpešt, gde je trebalo da predstave Plan razvoja železnice "Gabor Baroš", objavio je mađarski "Indeks".

Nakon incidenta, mađarski premijer poželeo je muškarcu dobro zdravlje, a zatim poručio: "Vidimo preostala lica Fidesa", aludirajući na stranku bivšeg premijera te zemlje Viktora Orbana.

U međuvremenu se pojavila informacija da je upravo ovaj događaj mogao da bude razlog zbog kojeg ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar nije putovao vozom.

Sličan incident dogodio se i poslaniku stranke Tisa Krišti Bodiš, koji je u novembru 2025. godine izjavio da ga je jedna osoba pljunula na ulici.

- Pljunuli su na nas. I mi smo to prevazišli - rekao je tada Bodiš.

On je kasnije na društvenim mrežama naveo da politički angažman "nosi i neprijatnosti".

- U službi koju smo preuzeli moramo da podNisam dirao političke kvalifikacije u izjavama, jer su to njihovi direktni navodi. Sam tekst sada više liči na samostalno napisanu vest, a ne na prepis sa agencijske verzije.nesemo i nepravde. Žao mi je što je Orbanova kampanja mržnje dovela do takvih psiholoških izobličenja kod nekih ljudi. Važno je da svesno radimo na tome da to promenimo - naveo je tada Bodiš.

Kurir.rs

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