PRVO OGLAŠAVANJE DRAPATIJA! Evo šta je novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine poručio narodu, ali i generalu Sirskom
General-major Mihailo Drapatij, koga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, rekao je u objavi na Fejsbuku da će svoje dužnosti obavljati odgovorno i sa poštovanjem prema onima koji brane zemlju, prenosi Ukrinform.
"Zahvaljujem predsedniku Ukrajine na poverenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na ovoj novoj etapi moje službe", rekao je Drapatij.
Prema rečima general-majora, služenje Ukrajini mu je uvek bila čast, a tokom rata za nezavisnost to znači nošenje apsolutne odgovornosti.
Takođe je izrazio zahvalnost generalu Aleksandru Sirskom na njegovim doslednim naporima da jača ukrajinske oružane snage.
"Radiću odgovorno, sa fokusom i sa poštovanjem prema ljudima koji danas brane našu državu. Slava naciji. Smrt neprijateljima", napisao je Drapatij.
Kako je izvestio Ukrinform, predsednik Volodimir Zelenski je objavio da će general-major Mihailo Drapatij postati novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Takođe je rekao da će struktura Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine biti ažurirana.
(Kurir.rs/Ukrinform)