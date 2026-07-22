Slušaj vest

General-major Mihailo Drapatij, koga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, rekao je  u objavi na Fejsbuku da će svoje dužnosti obavljati odgovorno i sa poštovanjem prema onima koji brane zemlju, prenosi Ukrinform.

"Zahvaljujem predsedniku Ukrajine na poverenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na ovoj novoj etapi moje službe", rekao je Drapatij.

Novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Mihailo Drapatij Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Screenshot YT

Prema rečima general-majora, služenje Ukrajini mu je uvek bila čast, a tokom rata za nezavisnost to znači nošenje apsolutne odgovornosti.

Takođe je izrazio zahvalnost generalu Aleksandru Sirskom na njegovim doslednim naporima da jača ukrajinske oružane snage.

"Radiću odgovorno, sa fokusom i sa poštovanjem prema ljudima koji danas brane našu državu. Slava naciji. Smrt neprijateljima", napisao je Drapatij.

Kako je izvestio Ukrinform, predsednik Volodimir Zelenski je objavio da će general-major Mihailo Drapatij postati novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine. Takođe je rekao da će struktura Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine biti ažurirana.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaZELENSKI NUDI FEDOROVU NOVU FUNKCIJU! Oglasio se ukrajinski lider "ponudio sam mu dostojnu poziciju", da li će smenjeni ministar odbrane prihvatiti?
Zelenski.jpg
Planeta"MOJ POSAO JE RAT, SLUŽIĆU UKRAJINI DO POBEDE" Reči smenjenog vrhovnog komandanta Sirskog DUGO ĆE SE PAMTITI: Otkrio šta ostavlja svom nasledniku Drapatiju!
Aleksandar Sirski
PlanetaODLAZAK KOMANDANTA KOPNENE VOJSKE UKRAJINE: General Drapatij otišao zbog masakra nad vojnicima, korupcije i nepotizma u oružanim snagama
Mihail Drapatij.jpg
PlanetaKOMANDANT KOPNENIH SNAGA UKRAJINE PODNEO OSTAVKU: Otišao zbog udara "Iskandera" na poligon pun vojnika (VIDEO, FOTO)
Mihail Drapatij.jpg