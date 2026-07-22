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General-major Mihailo Drapatij, koga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, rekao je u objavi na Fejsbuku da će svoje dužnosti obavljati odgovorno i sa poštovanjem prema onima koji brane zemlju, prenosi Ukrinform.

"Zahvaljujem predsedniku Ukrajine na poverenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na ovoj novoj etapi moje službe", rekao je Drapatij.

1/4 Vidi galeriju Novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Mihailo Drapatij Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Screenshot YT

Prema rečima general-majora, služenje Ukrajini mu je uvek bila čast, a tokom rata za nezavisnost to znači nošenje apsolutne odgovornosti.

Takođe je izrazio zahvalnost generalu Aleksandru Sirskom na njegovim doslednim naporima da jača ukrajinske oružane snage.

"Radiću odgovorno, sa fokusom i sa poštovanjem prema ljudima koji danas brane našu državu. Slava naciji. Smrt neprijateljima", napisao je Drapatij.