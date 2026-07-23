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Kuća u austrijskom gradu Braunau na Inu, u kojoj je 1889. godine rođen nacistički vođa Adolf Hitler, od danas zvanično funkcioniše kao policijska stanica. Austrijske vlasti odlučile su da objektu daju novu namenu kako bi sprečile da postane mesto okupljanja neonacista i uklonile njegov simbolički značaj za ekstremiste.

Austrijska vlada je 2017. godine prinudno otkupila zgradu koja se nalazila u privatnom vlasništvu, a u kojoj je ranije radila dobrotvorna organizacija za osobe sa invaliditetom. Dve godine kasnije objavljeno je da će kuća biti preuređena u policijski objekat, a renoviranje je sada završeno.

Pre radova, jedini podsetnik na istorijsku prošlost zgrade bio je kamen sa trotoara, donet iz nekadašnjeg nacističkog logora Mauthauzen, na kojem piše: "Nikad više fašizam". Taj kamen je ostao na istom mestu, dok se na obnovljenoj beloj fasadi sada nalazi samo natpis: "Policija".

- Cilj je bio da se spreči bilo kakva povezanost sa Adolfom Hitlerom i ukloni ta mistika - rekao je Štefan Mlčoh, šef odeljenja za istoriju austrijskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Hitler je u toj kući proveo samo nekoliko nedelja nakon rođenja, pre nego što se njegova porodica odselila. Tokom nacističke vladavine objekat je bio uključen u kult ličnosti oko Hitlera i pretvoren u svojevrsno mesto sećanja na njega.

Iako prolaznici i dalje povremeno zastanu kako bi fotografisali zgradu, lokalne vlasti navode da su danas incidenti povezani sa posetiocima retki. U Austriji su nacistički pozdrav i drugi simboli nacizma zabranjeni zakonom.

Gradonačelnik Braunaua na Inu Johanes Vajdbaher rekao je za Rojters da smatra da su građani uglavnom prihvatili odluku o prenameni objekta.

- Mislim da su ga građani Braunaua u celini prihvatili i da mogu da žive sa tim - rekao je Vajdbaher.

Odluka da kuća postane policijska stanica doneta je nakon razmatranja više mogućnosti. Komisija je ranije preporučila da objekat bude korišćen u dobrotvorne ili administrativne svrhe, ali je procenjeno da bi dobrotvorna ustanova mogla da učini zgradu previše dostupnom javnosti.

Ipak, odluka nije prošla bez kritika. Komitet Mauthauzen, jedna od vodećih austrijskih organizacija koja okuplja preživele Holokausta, ocenio je da policijska stanica nije najprikladnija namena i istakao da bi veći akcenat trebalo staviti na podsećanje na nacističke zločine.

Austrija je decenijama sebe predstavljala kao "prvu žrtvu nacizma" nakon aneksije koju je nacistička Nemačka izvršila 1938. godine, ali poslednjih godina sve više govori i o ulozi dela austrijskog društva u nacističkim zločinima. Većina stanovnika Braunaua, prema navodima lokalnih vlasti, podržala je odluku o novoj nameni objekta.