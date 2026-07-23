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Vlasti Tokija pozvale su zaposlene da tokom letnjih vrućina na posao dolaze u ležernijoj odeći, uključujući majice, patike i šorceve, ali je preporuka izazvala podeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je takva promena neophodna zbog rekordnih temperatura, deo žena tvrdi da im nije prijatno zbog izloženih i dlakavih nogu muških kolega.

Kampanju "Tokyo Cool Biz" pokrenula je guvernerka Tokija Juriko Koike sa ciljem da se dugogodišnja inicijativa prilagodi ekstremnim vrućinama i smanji potrošnja energije. Preporuka nije obavezujuća, ali je otvorila pitanje različitih standarda za muškarce i žene u poslovnom okruženju.

Pojedine Japanke ističu da se od žena i dalje očekuje da nose čarape ili hulahopke kada su im noge otkrivene, dok muškarci sada dobijaju veću slobodu u izboru odeće. Na društvenim mrežama pojavio se čak i izraz "sunehara", koji opisuje neprijatnost zbog izloženosti dlakavim nogama muških kolega.

Predstavnik tokijske uprave Noboru Vatanabe rekao je da cilj kampanje nije da se zaposlenima nameće način oblačenja, već da im se ponude dodatne mogućnosti tokom velikih vrućina. Japan se ovog leta suočava sa ekstremnim temperaturama koje na pojedinim mestima prelaze 40 stepeni Celzijusa, zbog čega raste i potražnja za rashladnim proizvodima i odećom koja pomaže u borbi protiv žege.