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Francuski modni agent Danijel Sijad pronađen mrtav u svom domu, preneli su danas francuski mediji.

Sijad je došao pod lupu javnosti i istražnih organa pod sumnjom da je održavao bliske veze sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, služeći kao posrednik koji je mlade devojke uvodio u njegov krug.

Njegovo ime zauzima centralno mesto u dokumentima koje je objavilo Američko ministarstvo pravde — u takozvanim "Epstajnovim dosijeima" pominje se čak 2.090 puta.

Prema navodima televizije BFMTV, Sijadovo telo pronađeno je u ponedeljak, 20. jula, u njegovom stanu u francuskom gradu Kolombu, u departmanu Gornja Sena. Uzrok smrti za sada nije poznat, a nadležne vlasti su zvanično pokrenule istragu.

Mreža posredovanja i kontakti u Aveniji Foš

Danijel Sijad (69), rođen u Alžiru, a sa švedskim državljanstvom, decenijama je gradio ime u modnoj industriji kao lovac na talente. Sumnja se da je tu poziciju iskoristio kako bi na teritoriji Francuske delovao kao podvodač za Epstajna - ozloglašenog finansijera, seksualnog prestupnika koji je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji.

Razotkrivanje njegovih aktivnosti dobilo je zamah 2022. godine, kada je jedna Francuskinja policiji detaljno opisala kako je prevarena i uvučena u Epstajnovu zamku preko Sijada.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

U opsežnom intervjuu od sat i po vremena, koji je dao za BFMTV u maju 2026. godine, Sijad je potvrdio da je poznavao Epstajna i spajao ga sa mladim ženama. Međutim, tvrdio je da se predstavljao kao kasting direktor brenda Victoria's Secret i da su njegovi susreti sa Epstajnom u njegovoj pariskoj rezidenciji u Aveniji Foš bili isključivo poslovne prirode:

"Odlazio bih tamo na kratke sastanke od 10 do 15 minuta jer je on uvek bio u žurbi. Svaki put bih mu predstavio modele i potom otišao sa njima. Naš odnos je bio strogo profesionalan i nisam imao nikakav uvid u njegov privatni život", izjavio je tada.

Istraga ukazuje na to da su se njegove aktivnosti za Epstina protezale od kraja 2000-ih pa sve do 2017. godine, tokom kojih je intenzivno putovao i vrbovao devojke širom sveta — od Francuske, Poljske i Češke, pa do Maroka, Kube i Južne Afrike.

Optužnice pet žena

Pored uloge u slučaju Epstajn, Sijad se suočavao i sa direktnim optužbama za silovanje i seksualno nasilje koje je protiv njega podnelo pet žena. Među njima je i nekadašnja švedska manekenka Eba Karlson, koja ga je optužila za napad koji se dogodio u Kanu 1990. godine.

U svom potresnom svedočenju za BFMTV 11. februara, Karlsonova se prisetila tog događaja:

"Obećao mi je karijeru top-modela. Kada smo stigli na lokaciju, kuća je bila zaključana. Počeo je da mi se približava... Uprkos mom odbijanju, nastavio je i silovao me u kućici pored bazena. Pretio mi je smrću - bila sam potpuno prestravljena".