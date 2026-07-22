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Francuski parlament odobrio je zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina od januara 2027. godine, čime je Francuska postala prva evropska zemlja koja će mladima blokirati pristup ovim platformama.

Zakon podrazumeva da će svi u Francuskoj morati da potvrde svoje godine kako bi pristupili društvenim mrežama. Ova odluka dolazi u trenutku kada Velika Britanija i Evropska unija razvijaju sopstvena ograničenja zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje dece.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je ovaj potez, čije je uvođenje i obećao kako bi obeležio kraj svoje decenijske vlasti.

Iako su skeptici doveli u pitanje izvodljivost ovog zakona, vlada je insistirala na tome da su onlajn alati za proveru starosti efikasni i bezbedni.

Zakon će se primenjivati u dve faze

I Senat i Nacionalna skupština Francuske usvojili su zabranu u utorak, uprkos kritikama pojedinih pripadnika levice. Zakon će se primenjivati u dve faze:

Od septembra: Osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvaraju nove naloge, a provera starosti biće obavezna za sve novoformirane naloge.

Od januara 2027. godine: Ovo pravilo će se primenjivati i na sve postojeće naloge, što znači da će svaka osoba u Francuskoj morati da dokaže da ima više od 15 godina kako bi koristila društvene mreže.

Zabrinutost oko privatnosti i efikasnosti alata

Kada zabrana stupi na snagu, platforme društvenih mreža moraće da koriste alate za proveru starosti koje je odobrilo francusko regulatorno telo za zaštitu privatnosti, prenosi novinska agencija Reuters.

Međutim, kako izveštava agencija Agence Frans Pres, javila se zabrinutost u vezi sa zaštitom privatnosti, efikasnošću alata za proveru godina, rizikom da ih mladi zaobiđu, kao i brzinom kojom je sam zakon osmišljen i usvojen.

Francuska ministarka za digitalizaciju, An le Enanf, branila je brzinu primene zakona uoči glasanja, istakavši "da alati za proveru starosti već postoje".

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Pouke iz australijskog eksperimenta

Francuska je druga zemlja na svetu koja uvodi ovakvu zabranu, odmah nakon Australije.

Uprkos tome što je Australija u decembru zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina, opšte je poznato da mnogi od njih i dalje nastavljaju da koriste ove platforme.

U martu je australijska Komisija za e-Bezbednost objavila da sedam od desetoro dece mlađe od 16 godina, koja su imala nalog pre zabrane, i dalje ima "određeni pristup".

Imajući to u vidu, profesor internet studija na Univerzitetu Kertin u Zapadnoj Australiji, Tama Laver, rekao je za BBC da je zabrana, u tehničkom smislu, "propala".

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Ipak, on dodaje da je ona uspešno pokazala da je zabranu "moguće sprovesti", iako je definiše kao "neku vrstu eksperimenta".

Jedna od lekcija koju druge zemlje mogu naučiti iz ovog primera jeste da „mladi moraju biti deo ovog razgovora“, kako bi se zabrana sprovela "sa njima", a ne "nad njima". Laver je istakao da francuska zabrana možda ima veće šanse za uspeh zbog obaveze da svaka osoba potvrdi svoje godine, ali da će to istovremeno povećati i rizike po privatnost.

Dodatni rizici ove zabrane uključuju guranje mladih u manje regulisane onlajn prostore, smanjenje njihove informisanosti i uticaja na političko osnaživanje, dodao je on.

Talas restrikcija širom Evrope

Zakonodavstvo koje ograničava pristup mladih društvenim mrežama intenziviralo se širom Evrope tokom poslednjih nekoliko meseci.

U junu je bivši britanski premijer Kir Starmer, najavio da će mlađima od 16 godina u Velikoj Britaniji biti zabranjene društvene mreže od januara 2027. godine. Takođe je najavljen i opcioni noćni policijski čas za tinejdžere od 16 i 17 godina.