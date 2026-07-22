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Prava drama odigrala se u ponedeljak ujutru u gradu Todarajzh, u indijskoj državi Radžastan, kada je petogodišnji mužjak leoparda izašao iz obližnje šume u potrazi za plenom, izazvavši paniku među meštanima.

Sve je počelo oko 8:45 ujutru, kada su meštani uočili zver kako se krije u žbunju na obodu grada. Reagujući na dojavu građana, šumski volonter Rakeš Mali je otišao da proveri područje, ali je divlja mačka iznenada skočila na njega i povredila mu noge.

Nakon što je napao volontera, prestravljeni leopard je pobegao i trčao oko 400 metara prema samom centru grada i vrevi lokalne pijace.

Tamo je skočio na Fateha Lala Kolija (40), koji je sedeo ispred prodavnice alkoholnih pića, oborivši ga na pod. Zver je potom uletela u prodavnicu, preskočila pult i napala vlasnika radnje Sandžaja Gurdžara (25).

Iako ga je leopard šapama i zubima zgrabio za leđa, nanevši mu povrede glave, ramena i nosa, Gurjar je uspeo da se oslobodi i istrči napolje u potpunom šoku.

Meštani su sprečili tragediju

Meštani i očevici su brzo reagovali i odmah spustili zaštitnu rešetku na spoljašnjosti prodavnice, zarobivši divlju mačku unutra i tako sprečivši još veću tragediju.

Nadzorne kamere prodavnice zabeležile su dramatičan napad, kao i trenutke nakon njega u kojima zbunjena i uplašena životinja luta praznim prostorom, obara kutije sa pićem i na kraju se krije ispod jedne od polica.

Sve tri povređene osobe su ubrzo prebačene u bolnicu. Dobrovoljac Mali je zbrinut na licu mesta, dok su Gurjar i Koli zbog težine povreda prebačeni u veću medicinsku ustanovu, ali su im životi van opasnosti.

Policija je brzo blokirala celo područje i zatvorila pijacu, dok je na lice mesta pozvan specijalizovani tim za hvatanje divljih životinja iz zoološkog vrta u Džajpuru.

Usledila je napeta petočasovna operacija, tokom koje je divlja mačka uspešno uspavljena strelicama za smirenje i bezbedno uklonjena iz prostorija.

Vodeći veterinar u operaciji, dr Ašok Tanvar, koji je u svojoj karijeri izvršio više od 60 spasavanja, priznao je uz smeh da mu je ovo prvi put da spasava leoparda iz prodavnice alkoholnih pića.