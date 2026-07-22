JEZIVI SNIMAK IZ PRODAVNICE! Podivljala zver preskočila pult i zgrabila vlasnika: Drama trajala SATIMA, oglasio se i veterinar! (VIDEO)
Prava drama odigrala se u ponedeljak ujutru u gradu Todarajzh, u indijskoj državi Radžastan, kada je petogodišnji mužjak leoparda izašao iz obližnje šume u potrazi za plenom, izazvavši paniku među meštanima.
Sve je počelo oko 8:45 ujutru, kada su meštani uočili zver kako se krije u žbunju na obodu grada. Reagujući na dojavu građana, šumski volonter Rakeš Mali je otišao da proveri područje, ali je divlja mačka iznenada skočila na njega i povredila mu noge.
Nakon što je napao volontera, prestravljeni leopard je pobegao i trčao oko 400 metara prema samom centru grada i vrevi lokalne pijace.
Tamo je skočio na Fateha Lala Kolija (40), koji je sedeo ispred prodavnice alkoholnih pića, oborivši ga na pod. Zver je potom uletela u prodavnicu, preskočila pult i napala vlasnika radnje Sandžaja Gurdžara (25).
Iako ga je leopard šapama i zubima zgrabio za leđa, nanevši mu povrede glave, ramena i nosa, Gurjar je uspeo da se oslobodi i istrči napolje u potpunom šoku.
Meštani su sprečili tragediju
Meštani i očevici su brzo reagovali i odmah spustili zaštitnu rešetku na spoljašnjosti prodavnice, zarobivši divlju mačku unutra i tako sprečivši još veću tragediju.
Nadzorne kamere prodavnice zabeležile su dramatičan napad, kao i trenutke nakon njega u kojima zbunjena i uplašena životinja luta praznim prostorom, obara kutije sa pićem i na kraju se krije ispod jedne od polica.
Sve tri povređene osobe su ubrzo prebačene u bolnicu. Dobrovoljac Mali je zbrinut na licu mesta, dok su Gurjar i Koli zbog težine povreda prebačeni u veću medicinsku ustanovu, ali su im životi van opasnosti.
Policija je brzo blokirala celo područje i zatvorila pijacu, dok je na lice mesta pozvan specijalizovani tim za hvatanje divljih životinja iz zoološkog vrta u Džajpuru.
Usledila je napeta petočasovna operacija, tokom koje je divlja mačka uspešno uspavljena strelicama za smirenje i bezbedno uklonjena iz prostorija.
Vodeći veterinar u operaciji, dr Ašok Tanvar, koji je u svojoj karijeri izvršio više od 60 spasavanja, priznao je uz smeh da mu je ovo prvi put da spasava leoparda iz prodavnice alkoholnih pića.
Šumski zvaničnici su potvrdili da je leopard bio zdrav petogodišnji mužjak. Nakon temeljnog lekarskog pregleda, leopard će biti vraćen u svoje prirodno stanište.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)