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Deset muškaraca koji su kidnapovani pronađeni su mrtvi na tri lokacije u meksičkoj državi Zakatekas. Među žrtvama su bivši gradonačelnik, dva gradska zvaničnika, uključujući vatrogasca, i nekoliko lokalnih biznismena.

Najjezičniji prizor dogodio se u subotu, 18. jula, u blizini grada Pozo de Gamboa u opštini Panuko, gde je pet polugolih tela sa znacima mučenja pronađeno kako visi sa mosta. Četiri tela su ostavljena na ulazu u grad Morelos, a jedno je pronađeno pored puta između Sain Alta i Sombreretea.

Obdukcije su pokazale da je osam muškaraca umrlo od gušenja, dok su dvojica ubijena vatrenim oružjem. Tužilaštvo je takođe saopštilo da su toksikološki testovi na pet žrtava pokazali tragove nedavne upotrebe droga, ali još nije objašnjeno da li ova informacija ima ikakve veze sa motivom ubistava.

Oteti su u različito vreme

Muškarci su oteti u različito vreme tokom vikenda. Vlasti kažu da nije primljena zvanična prijava nestale osobe pre nego što su tela pronađena, iako su porodica i prijatelji najmanje jedne žrtve apelovali za pomoć na društvenim mrežama.

Većina žrtava je povezana sa Fresniljom, jednim od ekonomskih centara Zakatekasa. Među njima su bili Fidel Alvarado de la Tore, šef gradskog odeljenja za društveni razvoj, i Hesus Herardo Munjeton Ernandez, vatrogasac i radnik civilne zaštite.

Gradska uprava Fresnila se oprostila od njih, opisujući ih kao efikasne, ljubazne i izuzetno posvećene zaposlene.

Armando Ledezma Agire i njegov sin Hose Armando Ledezma Kampos, preduzetnici povezani sa rudarstvom, transportom vode i goriva i građevinarstvom, takođe su ubijeni.

Bivši gradonačelnik među žrtvama

Jedna od žrtava je Ignasio "Načo" Kastrehon Valdez, arhitekta, biznismen i bivši gradonačelnik Sombreretea. On je vodio grad od 2016. do 2018. godine.

Kastrehon je osnovao grupu CAVI 2002. godine, koja je od male kompanije sa oko trideset radnika izrasla u grupu građevinskih i proizvodnih kompanija sa oko 500 zaposlenih. Njegovo telo je pronađeno u blizini Sain Alte.

Među ubijenima su i vlasnik bara i Di-džej Huan Karlos Berumen Gerero, organizator događaja Hesus Daniel Rivera Sandoval i Fernando Robles de la Tore, predstavnik građevinske kompanije Robles Hermanos.

Hose Anhel Valdez Rivera bio je poljoprivrednik i stočar iz opštine Himenez del Teul. Njegova porodica je prijavila njegov nestanak na društvenim mrežama, navodeći da je poslednji put viđen 17. jula u gradu Kanoas.

Deseta žrtva, Andres Vaskez Gurola, bio je advokat, bivši lokalni zvaničnik i bivši šef javne bezbednosti u opštini Kanatlan ​​u susednoj državi Durango.

Iznuda i moguć dosluh zvaničnika pod istragom

Državno tužilaštvo istražuje mogućnost da su ubistva povezana sa iznudom i mogućom dosluhom javnih službenika.

Lokalni mediji izveštavaju da su se pre otmica neke žrtve žalile na pokušaje iznude i naplatu reketa, odnosno novca koji kriminalne grupe traže od preduzetnika za „pravo“ da nastave poslovanje. Ovi navodi još nisu zvanično potvrđeni.

Istražitelji su dobili snimke sa privatnih i javnih kamera za nadzor i zaplenili najmanje tri vozila koja bi mogla biti povezana sa zločinom. U istragu su uključeni specijalizovani tužioci i federalne službe za borbu protiv otmica i iznude.

Više od 400 pripadnika vojske, Nacionalne garde i državnih policijskih snaga poslato je na sever Zakatekasa. Guverner Dejvid Monreal rekao je da će i počinioci i oni koji su naredili masakr biti pozvani na odgovornost.

Petoro uhapšeno nakon masakra

Tokom operacija pokrenutih nakon što je telo pronađeno, uhapšeno je pet osoba. Poslednji su privedeni dvojica muškaraca starosti 22 i 23 godine i jedna šesnaestogodišnja devojčica.

Kod njih su pronađeni droga, kontejneri za automatsko oružje, balistički prsluci, metalni uređaji za bušenje automobilskih guma i vozilo sa izmenjenim identifikacionim oznakama.

Vlasti kažu da bi mogli pripadati kriminalnoj grupi povezanoj sa nedavnim nasiljem u Fresnilju. Međutim, nije potvrđeno da je bilo ko od petoro uhapšenih direktno umešan u otmice i ubistva.

Maskirani muškarci tvrde da je masakr "naručen"

Na snimku, čija autentičnost nije potvrđena, maskirani i naoružani muškarci predstavili su se kao članovi frakcije kartela Sinaloa povezanog sa Ismaelom Zambadom Sikairosom, poznatim kao Majito Flako.

Tvrdili su da su odgovorni za ubistva i da je masakr izvršen "po narudžbini". Snimak takođe sadrži optužbe protiv vlasti Zakatekasa i pretnje guverneru Monrealu i visokim bezbednosnim zvaničnicima.

Ministar državne bezbednosti Arturo Medina Majoral doveo je u pitanje autentičnost snimka. Vlasti istražuju moguću umešanost kartela Sinaloa, kao i rivalskog kartela Halisko Nova generacija, koji takođe posluje u Zakatekasu.

Preduzetnici upozoravaju na normalizaciju nasilja

Meksička komora građevinske industrije i udruženje poslodavaca Koparmeks osudili su ubistva i upozorili da nasilje sve više preti ljudima koji investiraju, stvaraju radna mesta i pokreću poslovne projekte.

"Nijedno društvo ne može težiti razvoju kada nasilje preti onima koji rade, pokreću biznise, investiraju i stvaraju mogućnosti za druge", saopštio je Koparmeks.

Fresniljo je dugo teško pogođen iznudom. U 2025. godini, u njegovom području je otvoreno 296 istraga o ovom zločinu, a 40 ljudi je uhapšeno. Istovremeno, tužilaštvo upozorava da se veliki deo iznude ne prijavljuje zbog straha žrtava.

Prema analizi Meksiko Evalua, veliki deo zločina u Zakatekasu se nikada ne prijavljuje niti istražuje, a iznuda je među zločinima koje žrtve najmanje prijavljuju.