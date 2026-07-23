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Aleksandra Petrova imala je samo 16 godina kada je ušla u istoriju kao najmlađa pobednica izbora za Mis Rusije. Njena lepota, harizma i neverovatan potencijal odmah su privukli pažnju modne javnosti, a mnogi su joj predviđali blistavu karijeru na najvećim svetskim pistama. Ipak, umesto života pod reflektorima i svetske slave, njen put prekinula je brutalna tragedija.

Rođena u Čeboksariju, Aleksandra je odrastala kao povučena i ozbiljna devojka, daleko od slike buduće modne zvezde. Ljudi koji su je poznavali govorili su da joj popularnost nikada nije bila najveća želja i da nije sanjala o tome da postane poznata po svaku cenu.

Sve se promenilo sredinom devedesetih, kada se pojavila na izboru za lepotu. Tada šesnaestogodišnja Aleksandra odmah je privukla pažnju žirija i publike. Sa gustom kestenjastom kosom, visinom i izgledom koji je mnoge podsećao na filmske zvezde, izdvojila se među ostalim takmičarkama i osvojila titulu najlepše Ruskinje. Njena pobeda odjeknula je širom zemlje. Fotografije mlade misice pojavile su se u brojnim medijima, a stručnjaci iz modne industrije govorili su da je pred njom karijera kakva se retko viđa. Mnogi su verovali da će Aleksandra postati jedno od najvećih imena ruske i svetske mode.

Međutim, iako je imala otvorena vrata ka međunarodnom uspehu, život ju je odveo u potpuno drugom pravcu.

Od misice do svetske modne nade

Nakon osvajanja titule Mis Rusije, Aleksandrin uspon bio je nezaustavljiv. Usliedila su televizijska gostovanja, brojna putovanja i angažmani koji su je vodili van granica njene zemlje.

Poseban uspeh ostvarila je na takmičenju Model International, gde je uspela da nadmaši veliki broj takmičarki iz različitih krajeva sveta. Taj rezultat dodatno je učvrstio njenu poziciju u modnoj industriji, a svetske modne agencije počele su da pokazuju veliko interesovanje za mladu Ruskinju. Pred njom su se otvarale mogućnosti u najvećim modnim centrima sveta - Njujorku, Parizu i Milanu. Stizale su ponude za snimanja, revije i unosne ugovore, a činilo se da je samo pitanje vremena kada će napraviti veliki međunarodni proboj.

Kako bi ostvarila svoje ambicije, Aleksandra je počela ozbiljno da uči engleski jezik i da se još više posvećuje karijeri. Sve je ukazivalo na to da će jednog dana postati jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene.

Ipak, ona je imala drugačije planove.

Foto: printscreen/youtube/nezabvenaya

Ljubav jača od svetske slave

Umesto da prihvati sve ponude i preseli se u inostranstvo, Aleksandra je sve češće birala povratak u rodni Čeboksari. Razlog je bila ljubav prema Konstantinu Čuvilinu, bogatom i uticajnom biznismenu koji je bio dosta stariji od nje.

Dok su mnogi očekivali da će mlada misica iskoristiti priliku i izgraditi svetsku karijeru, ona je želela drugačiji život. Pored Konstantina je zamišljala mirniju budućnost, daleko od stalnog pritiska, kamera i modnih pista. Njeni prijatelji kasnije su pričali da je uz njega bila srećna i da je verovala da je pronašla osobu koja je ne vidi samo kao prelepo lice sa naslovnih strana, već kao nekoga sa sopstvenim željama i planovima.

Aleksandra je već tada razmišljala o životu nakon modelinga. Želela je da u svom kraju pokrene sopstvenu modnu agenciju i da pomaže mladim devojkama koje žele da se bave modelingom. Pravila je planove za budućnost, radovala se venčanju i ljudi iz njenog okruženja opisivali su je kao devojku koja je konačno pronašla ono što je tražila - ljubav i sigurnost.

Ali umesto venčanja i novih početaka, usledio je zločin koji je zauvek promenio sve.

Foto: printscreen/youtube/nezabvenaya

Ubistvo pred 20. rođendan

Na jesen 2000. godine, samo dva dana pre nego što je trebalo da napuni 20 godina, Aleksandra Petrova ubijena je u brutalnoj sačekuši.

Kobne večeri, 16. septembra, vraćala se kući sa Konstantinom Čuvilinom i njegovim poznanikom. Kada su stigli ispred zgrade, napadači su otvorili vatru. U trenutku kada je počela pucnjava, Aleksandra je pogođena i zadobila je teške povrede. Istražitelji su kasnije navodili da ona najverovatnije nije bila glavna meta napada, već da se našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu.

Foto: printscreen/youtube/nezabvenaya

Lekari su se satima borili za njen život, ali nisu uspeli da je spasu. Tragična sudbina prekinula je život mlade žene koja je samo nekoliko dana kasnije trebalo da proslavi veliki jubilej - svoj 20. rođendan. Umesto proslave, njena porodica i prijatelji su je ispratili na večni počinak.

Zvanična istraga povezivala je ubistvo sa kriminalnim obračunima koji su bili česti tokom tog perioda u Rusiji. Ipak, slučaj nikada nije dobio konačan epilog. Prave ubice nisu zvanično pronađene, a pitanje ko je i zašto naredio napad ostalo je obavijeno velom misterije.

Aleksandra Petrova ostala je upamćena kao devojka koja je sa samo 16 godina osvojila Rusiju, kojoj je predviđana svetska karijera, ali čiji je život tragično ugašen pre nego što je stigla da ostvari sve svoje snove.