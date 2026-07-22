TRAMP OVOG ČOVEKA ŽELI NA MESTU GENERALNOG SEKRETARA UN: Evo kako je kupio poverenje predsednika SAD
Američki predsednik Donald Tramp želi da predsednik FIFA Đani Infantino postane novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, zamenjujući Antonija Gutereša, čiji mandat ističe u decembru. Tramp veruje da Infantina "poštuju svi širom sveta" i da ima "posebnu sposobnost da okuplja ljude", piše britanski Telegraf, pozivajući se na izvor blizak američkom predsedniku.
Bliski odnos sa Trampom
Infantino (56) i Tramp su se zbližili tokom priprema za Svetsko prvenstvo, koje su SAD zajednički organizovale ovog leta. Njihov odnos datira iz 2018. godine i vremena američke kandidature za domaćinstvo šampionata, kada je Tramp ugostio Infantina u Beloj kući. Ponovo ga je pozvao u Vašington 2020. godine na potpisivanje Avramovih sporazuma.
FIFA nagrada za mir izmišljena samo za Trampa
Bivši generalni sekretar UEFA, koji je po nacionalnosti Švajcarac, uložio je značajne napore da se zbliži sa Trampom. U decembru prošle godine, uručio mu je prvu FIFA nagradu za mir, u stvarnosti izmišljenu samo za Trampa, i to nakon što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu.
Infantino je takođe naišao na kritike javnosti tokom letnjeg turnira. Naime, nakon Trampove intervencije, FIFA je poništila crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu.
Infantino prijavljen zbog pravljenja ustupaka Trampu
Ranije ove godine, Infantino je učestvovao na sastanku Trampovog Komiteta za mir. Tom prilikom, kao deo paketa pomoći vrednog sedam milijardi dolara, obećao je izgradnju novog stadiona, FIFA akademije i više fudbalskih terena u Gazi.
Zbog bliskosti sa Trampom, organizacija za ljudska prava Fer skver podnela je prošlog decembra žalbu FIFA-inom etičkom komitetu. Optužuju ga da je više puta kršio kodeks političke neutralnosti, navodeći kao primer njegovu javnu podršku Trampovim "akcijama i politikama".
Njegovi javni gestovi uključuju davanje Trampu poklona na žrebu za Svetsko prvenstvo - zlatnog trofeja sa njegovim imenom i medalje koju mu je stavio oko vrata. Američki predsednik je potom ostao na sceni tokom proslave španske reprezentacije, kojoj je prethodno uručio pobednički trofej.
(Kurir.rs/Telegraph.co.uk/Indeks)