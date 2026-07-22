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Iran je izdao direktno upozorenje Bugarskoj zbog planova da bude domaćin američkim vojnim avionima, navodeći da Sofija ne sme dozvoliti da njena teritorija postane lansirna rampa za operacije protiv Teherana.

Upozorenje dolazi nakon predloga bugarske vlade da privremeno rasporedi do osam američkih aviona za dopunu gorivom u vazduhu na vazduhoplovnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da bi svaka podrška američkim napadima učinila Bugarsku saučesnicom u onome što Teheran opisuje kao "agresiju i ratne zločine".

1/4 Vidi galeriju Vazduhopovna baza Bezmer u Bugarskoj Foto: screenshot YT/airboyd

Sofija i Vašington su pokušali da umanje te zabrinutosti, insistirajući da je raspoređivanje odbrambene prirode i da nije povezano sa vojnim operacijama na Bliskom istoku.

Američka evropska komanda je saopštila da pažljivo prati situaciju i da je ostala spremna da odgovori na potencijalne pretnje.

"Sjedinjene Države održavaju regionalne odbrambene kapacitete širom istočnog krila NATO-a, uključujući i Bugarsku, i tesno sarađuju sa bugarskom vladom i našim saveznicima i partnerima u širem regionu", saopštila je.

"Ostajemo budni i spremni da se suprotstavimo svim potencijalnim pretnjama".

Avioni su prethodno bili bazirani na aerodromu u Sofiji, ali su zamoljeni da napuste civilni objekat krajem juna. Nakon što je Vašington ponovio svoj zahtev, bugarska vlada je predložila da se prebace u vojnu bazu u Bezmeru.

Avioni za dopunjavanje gorivom u vazduhu omogućavaju borbenim avionima i drugim vojnim avionima da duže ostanu u vazduhu snabdevajući ih gorivom tokom leta.

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

Odgovor Bugarske

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske odlučno je odbacilo tvrdnje da bi zemlja mogla biti korišćena za podršku napadima na Iran.

"Ne dolazi u obzir da se bilo kakve vojne operacije na Bliskom istoku izvode sa bugarske teritorije", saopštilo je ministarstvo.

Bugarska vlada je dodala da ne preduzima neprijateljske akcije protiv Teherana i pozvala je i Iran i Sjedinjene Države da prekinu vojne operacije i vrate se pregovorima usmerenim na obezbeđivanje trajnog prekida vatre.

Razmena mišljenja dolazi u trenutku kada tenzije između Vašingtona i Teherana ponovo rastu nakon propasti privremenog prekida vatre.