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U Iranu je pogubljen muškarac osuđen za učešće u decembarskim i januarskim antivladinim protestima, optužen da je delovao podržavajući Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD), saopštila je danas agencija iranskog pravosudnog sistema - Mizan.

Mehdi Hanaki je uhapšen 10. februara u Karadžu, zapadno od Teherana, a u njegovom domu je pronađen arsenal oružja koje je korišćeno tokom protesta.

"Optuženi je osuđen na smrt i konfiskaciju sve imovine zbog delovanja u korist cionističkog i američkog režima", navodi se u saopštenju Mizana na društvenim mrežama.

Broj pogubljenja se povećao u Iranu od početka rata koji je pokrenula američko-izraelska ofanziva 28. februara. Mnogi od pogubljenih su osuđeni zbog učešća u protestima.