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Ukrajinski napadi dronovima pogodili su još 13 plovila ruske „flote iz senke“ u Azovskom i Crnom moru tokom prethodna dva dana, saopštio je 22. jula komandant Snaga za bespilotne sisteme Ukrajine Robert Brovdi, poznat pod nadimkom „Mađar“.

Prema njegovim navodima, među plovilima pogođenim 21. i 22. jula nalazi se 10 teretnih brodova za rasuti teret, dva tegljača i jedan tanker. The Kyiv Independent nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

„Plovila ruske flote iz senke upozorena su vatrom tokom 48 časova, 21. i 22. jula, da nije preporučljivo da plove vodama Azovskog i Crnog mora u interesu države agresora“, napisao je Brovdi na Telegramu.

Ovaj napad dolazi u trenutku kada Ukrajina poslednjih nedelja intenzivira napade dronovima dugog dometa na teritorije pod ruskom okupacijom, duboko unutar Rusije, kao i na ciljeve u Crnom i Azovskom moru. Tokom jula, Brovdi je više puta izveštavao o desetinama pogođenih plovila ruske „flote iz senke“, u okviru kampanje usmerene na narušavanje logistike prema i iz okupiranog Krima.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Napadi i na energetsku infrastrukturu na Krimu

Od početka ove operacije Snaga za bespilotne sisteme, ukrajinski dronovi pogodili su ukupno 126 plovila u Azovskom moru i 70 u Crnom moru, tvrdi Brovdi.

Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia

U okviru šire strategije iscrpljivanja ruske ratne mašinerije napadima sa distance, Ukrajina cilja rusku „flotu iz senke“ kako bi pojačala pritisak na brodarske kompanije i osiguravače koji zaobilaze međunarodne sankcije, u trenutku kada je ruski izvoz nafte već pod pritiskom, navodi londonski istraživački centar za odbranu i bezbednost Royal United Services Institute (RUSI).

Rusija se u velikoj meri oslanja na takozvanu „flotu iz senke“ – zastarele tankere sa netransparentnom vlasničkom strukturom i zastavama pogodnosti – kako bi nastavila izvoz nafte i naftnih derivata uprkos zapadnim sankcijama.

Ukrajina smatra da plovila ove flote više ne mogu da se tretiraju kao obični civilni brodovi prema međunarodnom pravu. Taj stav iznet je u pismu koje je 26. juna zamenik premijera Oleksij Kuleba uputio Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), a koje je prvi objavio Lloyd's List.