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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas saopštila je da EU pojačava pritisak na rusku „flotu iz senke“, najavivši nove pomorske akcije protiv brodova za koje se sumnja da pomažu Moskvi u zaobilaženju zapadnih sankcija.

Kalas je na društvenoj mreži X navela da su snage pomorske operacije EU IRINI 20. jula izvršile proveru zastave tankera MV South Star, za koji se sumnja da plovi pod lažnom zastavom, čime krši međunarodno pomorsko pravo.

„Pojačavamo pritisak na rusku flotu iz senke. Svako nezakonito putovanje pomaže finansiranje ruske ratne mašinerije. Sankcije pratimo konkretnim akcijama na moru“, poručila je Kalas.

Širi se mreža kontrola

Ona je dodala da su države članice ove sedmice odobrile da i pomorska operacija EU ATALANTA počne da sprovodi provere zastava na brodovima za koje postoji sumnja da pripadaju ruskoj „floti iz senke“, po istom modelu koji već primenjuje operacija IRINI.

Prema njenim rečima, ovom odlukom Evropska unija dodatno pooštrava kontrolu nad plovilima koja se dovode u vezu sa zaobilaženjem sankcija uvedenih Rusiji.