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Američki predsednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje Iranu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države uništiti po jedan most ili elektranu svaki put kada Iranci otvore vatru na neki brod u Ormuskom moreuzu, prenosi Associated Press.

Upozorenje dolazi nakon što su SAD izvele novi talas vazdušnih udara na Iran, tokom kojih je protivvazdušna odbrana u Teheranu otvarala vatru iznad samog glavnog grada.

Istovremeno, Iran je ispalio projektile na jordanski grad u neposrednoj blizini Izraela, dok su u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji izdata upozorenja na opasnost.

U objavi na društvenim mrežama, američki predsednik ponovo se vratio ranijim pretnjama o gađanju civilne infrastrukture kao odmazdi za iranske napade.

"Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu – bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim oružjem – Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU" napisao je Tramp.





U seriji poruka na svojoj društvenoj mreži "Truth Social", Donald Tramp je bez uvijanja zapretio Iranu.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države su spremne da "zbrišu" Iran ukoliko Teheran "napravi bilo kakav pogrešan korak". Tramp je naglasio da bi razaranja bila toliko drastična da bi Iranu bilo potrebno 25 godina da se od njih oporavi.

Eskalacija bez diplomatskog napretka

Sve se dešava u trenutku kada diplomatski napori ne pokazuju gotovo nikakav napredak. Zvaničnici obe strane učvrstili su svoje stavove oko Ormuskog moreuza, ključnog morskog prolaza za globalno snabdevanje energijom, koji je i dalje uglavnom zatvoren zbog neprekidnih iranskih napada.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Iako je Iran izbegavao direktne udare na Izrael otkako su ponovo izbila neprijateljstva, nastojeći da spreči njegovo ponovno uključivanje u sukob, najnoviji napad raketama i dronovima na jordanski grad Akabu, koji se nalazi nadomak izraelskog Ejlata, izazvao je ozbiljnu zabrinutost zbog daljeg širenja rata nakon propasti sporazuma o prekidu neprijateljstava, zaključuje AP.

U planu i udari na planinu Pikaks

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče tokom sastanka sa predsednikom Libana Džozefom Aunom u Beloj kući da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da izvedu udar na planinu Pikaks.

U pitanju je duboko ukopan i snažno zaštićen kompleks, smešten oko 1,6 kilometara južno od Natanca, u centralnom delu Irana.

Teheran je još 2020. godine obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da na toj lokaciji planira izgradnju postrojenja za sklapanje centrifuga koje se koriste u procesu proizvodnje nuklearnog goriva.

Upitan da li raspolaže informacijama da je Iran u kompleks prebacio nuklearne centrifuge, Tramp je rekao da takva potvrda ne postoji.