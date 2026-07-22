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Jedna osoba je poginula, dok je druga povređena u padu školskog helikoptera tipa R-44 koji se danas srušio u mestu Temeli, u okrugu Sindžan kod Ankare, saopštile su turske vlasti.

Prema informacijama kancelarije guvernera Ankare, helikopter je pao oko 10.02 časova tokom trenažnog leta. Odmah nakon nesreće na lice mesta upućene su ekipe žandarmerije koje su obezbedile područje, dok nadležne službe rade na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do pada.

Pokrenuta istraga o uzroku nesreće

Kancelarija glavnog javnog tužioca za zapadni deo Ankare saopštila je da je otvorena zvanična istraga. Za vođenje postupka određena su dva tužioca, koji će raditi pod nadzorom zamenika glavnog javnog tužioca.

Turski ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je da je u nesreći život izgubio pilot u penziji, pukovnik Jasaozden Bakal.

"Sa dubokom tugom sam primio vest da je tokom školskog leta u nesreći helikoptera u okrugu Sindžan poginuo pilot, penzionisani pukovnik Jasaozden Bakal. Upućujem saučešće njegovoj porodici i bližnjima, a povređenom pripadniku Ratnog vazduhoplovstva, majoru Bilgehanu Kurtogluu, želim brz oporavak", napisao je Gurlek na društvenim mrežama.