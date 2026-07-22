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Razgovor sa njom, pozivanje hitnih službi ili makar upozoravanje službenika železnice — bilo koji od ovih poteza mogao je da spasi život nesrećne žene. Umesto toga, prolaznici na stanici gradske železnice u Varnemindeu odlučili su da ne urade apsolutno ništa.

U Nemačkoj je ovakvo "zatvaranje očiju" krivično delo, a par koji je mirno posmatrao kako žena diže ruku na sebe — sada se suočava sa ozbiljnim posledicama.

Pitanje koje mnogi postavljaju, uključujući i istražitelje, jeste — zašto nisu pomogli?

Nakon što je policija objavila fotografije sa bezbednosnih kamera, stigli su ključni tragovi. Portparol policije potvrdio je da su osumnjičeni muškarac i žena uspešno identifikovani zahvaljujući izjavama svedoka.

- Istraga je u toku, kao i kod svakog drugog zločina. Osumnjičeni su već dobili zvanični poziv policije u Rostoku - izjavio je portparol za nemački Bild.

Ilustracija Foto: EHL Media/Björn Stach / imago stock&people / Profimedia

Sve se odigralo na peronu 2 stanice Rostok-Varneminde. Osumnjičeni par stajao je na peronu kada je žena pred njihovim očima ušla pod parkirani voz i legla na šine.

Njena namera da oduzme sebi život bila je više nego očigledna. Prolaznici, međutim, nisu prstom mrdnuli da je spreče ili pozovu pomoć. Ubrzo nakon toga, voz je krenuo i nesrećna žena je preminula na licu mesta.

Preti im zatvor

U Nemačkoj se neuspeh u pružanju pomoći kažnjava novčano ili zatvorom do godinu dana. Advokati i tužilaštvo ističu da bi u ovom slučaju samo novčana kazna bila nedovoljna, jer je par imao nekoliko prilika da reaguje i spasi ljudski život, a da pritom nijednog trenutka ne ugrozi sopstvenu bezbednost.

Glavni javni tužilac Rostoka, Harald Novak, potvrdio je da postoji osnovana sumnja za izvršenje krivičnog dela neposrednog nepružanja pomoći, bez obzira na to što je reč o samoubistvu.

Zašto su odlučili da skrenu pogled dok je žena odlazila u smrt, još uvek nije zvanično poznato. Osumnjičeni tek treba da budu ispitani u policijskoj stanici u prisustvu svog advokata, koji je za sada odbio da daje izjave za medije.