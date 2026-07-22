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Ukrajina je u sredu nastavila borbu protiv ruske invazije pod novim vojnim rukovodstvom, nakon što je predsednik Volodimir Zelenski, pod pritiskom javnosti, smenio vrhovnog komandanta Oružanih snaga.

Ukrajina je ove godine ostvarila značajan napredak na ratištu, ali je sukob između dosadašnjeg komandanta vojske i ministra odbrane pretio da ugrozi dalji tok ratnih napora. Obojica su izgubila funkcije nakon velike rekonstrukcije vlade koju je Zelenski sproveo prošle sedmice.

Promene na vrhu državnog i vojnog aparata, sprovedene u utorak uveče, imale su za cilj da okončaju političku krizu koja je trajala gotovo nedelju dana i izazvala zadovoljstvo u Rusiji. Međutim, ostaje neizvesno da li će taj cilj biti ostvaren.

Novi vrhovni komandant vojske, četrdesettrogodišnji general-major Mihailo Drapatij, pripada novoj generaciji ukrajinskih generala koji su stasali tokom borbi protiv ruske agresije. Širu pažnju stekao je 2014. godine, kada je Rusija zauzela i anektirala Krim, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti na frontu.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Zelenski je poručio da Drapatij i ostali komandanti moraju da predstave ažuriranu strategiju odbrane koja podrazumeva nastavak reforme korpusnog sistema, bržu isporuku naoružanja i dronova, jačanje protivvazdušne odbrane i jasniji plan mobilizacije.

Sudbina bivšeg ministra odbrane i dalje neizvesna

Zelenski se u utorak odvojeno sastao sa smenjenim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim (35), preduzetnikom iz tehnološkog sektora koji je zaslužan za ubrzani razvoj ukrajinske industrije dronova.

Fedorov je bio u sukobu sa dosadašnjim vrhovnim komandantom Oleksandrom Sirskim (60), generalom školovanim još u vreme Sovjetskog Saveza.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Sirski, bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Protesti u Kijevu i drugim gradovima zahtevali su povratak Fedorova na čelo Ministarstva odbrane, smatrajući ga ključnim reformatorom vojske, dok su istovremeno tražili smenu Sirskog, kojeg vide kao predstavnika stare vojne garde.

Demonstranti su najavili da će protesti biti nastavljeni i u petak, uprkos Sirskijevoj smeni.

Veteran i bivši vojni bolničar Dmitro Kozjatinski, koji je postao jedan od neformalnih glasova protesta, poručio je da je dobro što vlast sluša građane, ali da ne treba zaboraviti drugi zahtev demonstranata – povratak Fedorova na mesto ministra odbrane.

Zelenski je Fedorovu ponudio, kako je rekao, uglednu funkciju u vladi koja bi objedinjavala tehnološki sektor zemlje, ali nije poznato da li je on prihvatio tu ponudu.

Fedorov je nakon smene izjavio da je dobio ponude za posao od nekoliko velikih međunarodnih kompanija iz oblasti vojne tehnologije.

On je podržao imenovanje Drapatija, ocenivši da ono predstavlja „novu nadu u borbi slobodnih ljudi za slobodu i pravdu“ i „glas promena koji nije mogao ostati neuslišan“.

Pre svoje smene Fedorov je javno kritikovao Sirskog, optužujući ga da blokira reforme i upozoravajući da Ukrajina mora da promeni vojno rukovodstvo kako ne bi izgubila rat.

Sirski ističe uspehe na frontu

U saopštenju objavljenom u sredu, Oleksandar Sirski branio je rezultate svog rada.

Između ostalog, naveo je da su ukrajinske snage ove godine oslobodile 743 kvadratna kilometra teritorije pod ruskom okupacijom i istakao da svom nasledniku predaje vojsku koja ne samo da se brani, već sprovodi i ofanzivne operacije.

Te tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Fedorov je zahvalio Sirskom na dosadašnjim vojnim uspesima, uključujući odbranu Kijevske oblasti tokom početka ruske invazije 2022. godine, kontraofanzivu u Harkovskoj oblasti i druge bitke, ocenivši da su one već postale važan deo istorije Ukrajine.

Ipak, dodao je da zemlja mora da „ide još brže i ispiše nova poglavlja, ispravljajući prethodne greške“.

Politička kriza počela je prošlog četvrtka kada je Zelenski rekonstruisao vladu, zamenio premijera i smenio Fedorova posle samo šest meseci na funkciji.

To je izazvalo proteste hiljada građana u Kijevu i drugim gradovima, koji su Fedorovljevu smenu protumačili kao podršku staroj vojnoj eliti umesto reformama.

Zelenski je u sredu saopštio i da je za načelnika Generalštaba imenovao general-majora Igora Skibjuka.

Nastavljeni međusobni napadi Rusije i Ukrajine

Dok se u Kijevu odvijaju političke promene, Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade velikog dometa.

Ukrajinski dronovi tokom noći pogodili su još dva velika skladišta najveće ruske internet prodavnice Wildberries u Krasnodarskoj i Stavropoljskoj oblasti, saopštili su osnivačica kompanije Tatjana Kim i ruske vlasti.

Napadi su usledili samo četiri dana nakon što su ukrajinski dronovi pogodili velika skladišta Wildberriesa u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, pri čemu je, prema ruskim zvaničnicima, poginulo osam ljudi, a više desetina je povređeno.

Zelenski je izjavio da su pogođeni objekti korišćeni za snabdevanje Rusije komponentama pod međunarodnim sankcijama namenjenim proizvodnji dronova i navigacione opreme.

Istovremeno, ruski napadi pogodili su više važnih logističkih centara i maloprodajnih objekata u Ukrajini.

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala četiri rakete različitih tipova i 216 dronova dugog dometa.