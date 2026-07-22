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Žena u dvadesetim godinama poginula je u ranim jutarnjim satima u nedelju nakon što je muškarac, za kojeg se sumnja da je pao sa dvanaestospratne stambene zgrade, pao na nju u Nagoji, u centralnom Japanu, saopštila je policija.

Žrtva, Houra Inaba (23), i muškarac Šinsei Taguči (29) prevezeni su u bolnicu nakon nesreće koja se dogodila oko jedan sat posle ponoći u četvrti Sakae, prometnom delu grada poznatom po velikom broju prodavnica i zabavnih sadržaja. Taguči je i dalje bez svesti i nalazi se u kritičnom stanju.

Prema navodima policije, prijateljica nastradale devojke pozvala je hitne službe i prijavila da je muškarac pao na njenu prijateljicu dok su zajedno šetale.

Slične tragedije već su se događale u Japanu

Nesreća se dogodila u delu grada u kojem se nalazi veliki broj poslovnih i stambenih zgrada, uz gradsku obilaznicu Nagojskog auto-puta, oko petsto metara severoistočno od stanice Jabamači na gradskoj liniji metroa Meidžo.

Slični tragični incidenti već su se događali u velikim japanskim gradovima. U avgustu 2024. godine srednjoškolka (17) skočila je sa poslovne zgrade u blizini železničke stanice Jokohama, jugozapadno od Tokija, pri čemu je usmrtila prolaznicu (32).

Takođe, u oktobru 2020. godine veruje se da je srednjoškolac (17) skočio sa poslovnog kompleksa u Osaki i tom prilikom usmrtio studentkinju (19) koja se nalazila na ulici.

(Kurir.rs/mainichi.jp)

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