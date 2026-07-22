Slušaj vest

Tokom leta kompanije Izi Džet sa Tenerifa za Liverpul u utorak uveče izbila je masovna tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika, zbog čega je avion morao da se vrati na aerodrom Tenerife-Jug.

Kapetan je doneo odluku da prekine let i vrati se na polazni aerodrom oko pola sata nakon poletanja, jer je procenjeno da sukob među putnicima predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti leta. Po sletanju, avion leta EZY3352 na zahtev posade sačekala je lokalna policija, prenosi Skaj njuz.

Policija privela učesnike incidenta

U zvaničnom saopštenju kompanije Izi Džet navedeno je da se avion vratio zbog grupe putnika koja se neprimereno ponašala.

"Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da proceni sve situacije i da reaguje brzo i adekvatno kako bi se osiguralo da bezbednost leta i drugih putnika ni u jednom trenutku ne bude ugrožena", navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Posle intervencije policije i privođenja putnika koji su učestvovali u incidentu, avion sa ukupno 186 putnika nastavio je putovanje ka Liverpulu.

(Kurir.rs/Independent.co.uk)

Ne propustitePlanetaPILOT SE UBIO USRED LETA! Jeziva scena u vazduhu - Otvorio vrata i skočio, učenici rekao: "Znaš šta treba da radiš, samo napred!" (FOTO)
109852693-15959187-image-a-2_1783428578623 copy.jpg
ZanimljivostiPlatila avionsku kartu skoro 13.000 evra: U avion je dovezli "poršeom", dobila krevet i kavijar, ali jedno ju je razočaralo
Apartman u La Première prvoj klasi avio-kompanije Air France na letu od Pariza do Hjustona
Društvo"BIO SAM SAV KRVAV, POLOVINA TELA MI JE VISILA IZ AVIONA" Prvo oglašavanje Srbina koji je preživeo HOROR na 6.000 metara: Ovo je noćna mora, dotakao sam dno...
Ljubiša Karović rajaner srbin ispao iz aviona
HrvatskaPUTNIK UMRO U AVIONU Drama na aerodromu "Franjo Tuđman", pokušali da ga reanimiraju, pa usledila drama
Avion kisa nevreme