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Tokom leta kompanije Izi Džet sa Tenerifa za Liverpul u utorak uveče izbila je masovna tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika, zbog čega je avion morao da se vrati na aerodrom Tenerife-Jug.

Kapetan je doneo odluku da prekine let i vrati se na polazni aerodrom oko pola sata nakon poletanja, jer je procenjeno da sukob među putnicima predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti leta. Po sletanju, avion leta EZY3352 na zahtev posade sačekala je lokalna policija, prenosi Skaj njuz.

Policija privela učesnike incidenta

U zvaničnom saopštenju kompanije Izi Džet navedeno je da se avion vratio zbog grupe putnika koja se neprimereno ponašala.

"Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimereno ponašanje prema našem osoblju. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da proceni sve situacije i da reaguje brzo i adekvatno kako bi se osiguralo da bezbednost leta i drugih putnika ni u jednom trenutku ne bude ugrožena", navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.