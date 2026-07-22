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Snažno nevreme praćeno vetrom i padavinama pogodilo je protekle noći region. U Albaniji dve osobe su stradale dok su tri povređene. Zbog posledica jake oluje koja je pogodila Severnu Makedoniju pomoć je u skopskim bolnicama zatražilo više od 30 osoba, a bez struje je i dalje oko 300 trafostanica širom zemlje, saopštili su zvaničnici.

Foto: Petr Stojanovski / imago stock&people / Profimedia

Električar državne elektro-energetske kompanije poginuo je tokom intervencije kada je pao sa stuba u Himari, nakon što mu se pokidao sigurnosni pojas, dok je radio na popravci struje u oblasti Potami oko 3 sata posle ponoći, prenose albanski mediji.

U Ksamilu oluja je zatekla ribara Mihala Zoija u uzburkanom moru, gde se njegov čamac prevrnuo, a njegovo telo je pronađeno jutros.

U Sarandi, na jugu Albanije, jaki vetrovi su oborili desetine drveća koja su oštetila vozila a tri osobe su zatražile medicinsku pomoć nakon što su povređene razbijenim staklom i granama drveća.

Foto: Petr Stojanovski / imago stock&people / Profimedia

Problemi nakon oluje su zabeleženi i u Libraždu, gde neka područja i dalje nemaju struju a nestanak struje izazvao je probleme sa snabdevanjem pijaćom vodom, posebno u Patosu.

Snažno nevreme napravilo je probleme i u Severnoj Makedoniji. Ministar zdravlja Sašo Klekovski je saopštio da je svih 30 povređenih u stabilnom stanju, i da su blagovremeno dobili medicinsku pomoć, prenosi Telma.

Direktor skopske gradske opšte bolnice "Sveti Naum Ohridski" Nebojša Nastov je izjavio da je 11 pacijenata koji su zadobili povrede tokom nevremena primljeno na Traumatološku kliniku u Skoplju, a da je 22 pacijenta primljeno u gradsku bolnicu.

Kako je saopšteno, nekoliko zdravstvenih ustanova širom zemlje takođe je oštećeno tokom nevremena, tako što je vetar odnosio deo krovne konstrukcije, ili zbog palog drveća.

Nevreme koje je pogodilo nekoliko gradova u Severnoj Makedoniji dovelo je do oštećenja trafostanica i nekoliko stotina oborenih stubova, zbog čega je sinoć 2.308 trafostanica Elektrodistribucije ostalo bez struje.

Foto: Umeys Sulejman / AFP / Profimedia

Nestancima struje najviše su bili pogođeniji delovi Skoplja, Kumanova i Kočana a prema saopštenju državne Elektrodistribucije trenutno je još oko 300 trafostanica širom zemlje i dalje bez struje, jer oborena vegetacija na mnogim mestima potpuno blokira pristup i dodatno otežava rad.