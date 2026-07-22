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General-major Mihailo Drapatij oglasio se nakon što ga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine.

"Zahvaljujem predsedniku Ukrajine na ukazanom poverenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na novoj fazi službe", napisao je Drapatij.

1/4 Vidi galeriju Novi vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Mihailo Drapatij Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Screenshot YT

Novi vrhovni komandant poručio je da je služenje Ukrajini za njega oduvek predstavljalo veliku čast, a da je tokom rata za nezavisnost nosilo i potpunu odgovornost.

"Zahvalan sam vrhovnom komandantu Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandru Sirskom, na njegovom doslednom radu na jačanju ukrajinske vojske. Odrastao sam u njoj", napisao je Drapatij.

Dodao je da će novu dužnost obavljati odgovorno, potpuno posvećeno i sa poštovanjem prema svim pripadnicima vojske koji učestvuju u odbrani zemlje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je u utorak uveče da dosadašnji vrhovni komandant Oleksandar Sirski napušta funkciju, a da će ga na toj poziciji naslediti dosadašnji komandant Združenih snaga Mihailo Drapatij.

Zelenski je naveo da je zajedno sa Drapatijem, vršiocem dužnosti direktora Službe bezbednosti Ukrajine Jevgenom Hmarom i zamenikom šefa Predsedničke kancelarije Pavlom Palisom usaglasio plan kadrovskih promena koje će biti sprovedene u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

Ko je Mihailo Drapatij?

Od početka ruske invazije punog obima Drapatij je komandovao Južnom operativnom grupom. U martu 2022. godine predvodio je odbranu Krivog Roga, gde su ukrajinske snage uspele da zaustave rusko napredovanje i stabilizuju liniju fronta. Kasnije je rukovodio Hersonskom operativnom grupom i učestvovao u planiranju i sprovođenju operacije oslobađanja desne obale Hersonske oblasti.

U čin general-majora unapređen je u oktobru 2024. godine, nakon čega je bio zadužen za odbranu Harkovske oblasti od velike ruske ofanzive pokrenute u maju iste godine.

Pošto je Oleksandar Sirski u februaru 2024. postao vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Drapatij je imenovan za njegovog zamenika u Generalštabu, gde je bio odgovoran za sistem vojne obuke.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Širu javnost prvi put je privukao još 2014. godine, kada je uspeo da izvuče ukrajinske jedinice iz okruženja kod Izvarina, na granici sa Rusijom.

Iste godine učestvovao je i u oslobađanju Mariupolja. Kao komandant Drugog bataljona 72. motorizovane brigade predvodio je ulazak ukrajinskih snaga u grad, pri čemu su njegove jedinice probile kontrolne punktove proruskih snaga.