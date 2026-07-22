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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je 22. jula sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa zaduženim za napore da se postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.

Kako je Zelenski naveo na društvenim mrežama, razgovor je bio "dobar i važan", a fokusiran je na intenziviranje diplomatskih napora i približavanje mira.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Ovaj razgovor dolazi nakon gotovo šest meseci zastoja u mirovnim pregovorima između Kijeva, Moskve i Vašingtona. Tri strane nisu održale zajednički sastanak još od februarskih razgovora u Abu Dabiju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su smanjile diplomatske aktivnosti nakon izbijanja sukoba sa Iranom, dok je Kremlj ostao pri svojim maksimalističkim zahtevima.

Zelenski nije izneo mnogo detalja o razgovoru sa Vitkofom i Kušnerom, ali je istakao da će njihove ekipe ostati u bliskom kontaktu kako bi nastavile rad na svim temama o kojima su razgovarali.

"Mir je potreban – dostojanstven mir – a Ukrajina je odavno spremna za njega", poručio je Zelenski.

Razgovori o Patriotima i sporazumu o dronovima

Ranije istog dana Zelenski se u Kijevu sastao sa američkim ambasadorom pri NATO-u Metom Vitakerom. Glavne teme razgovora bile su isporuke raketa za protivvazdušni sistem Patriot, kao i sporazum između SAD i Ukrajine o proizvodnji dronova.

Vitaker je u ukrajinsku prestonicu doputovao zajedno sa američkim generalom Kertisom Bazardom, koji predvodi NATO misiju za Ukrajinu.

Iako Vitkof i Kušner nisu lično doputovali u Kijev, razgovori sa članovima Trampovog tima ukazuju na postepeno poboljšanje odnosa administracije u Vašingtonu prema Ukrajini.

Posle višemesečne neizvesnosti i zastoja u pregovorima, Tramp je prvi put najavio da će Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajini licence za sopstvenu proizvodnju presretačkih raketa za sistem Patriot. Tu najavu dao je zajedno sa Zelenskim na samitu NATO-a održanom u Turskoj u julu.

Tramp tražio od Zelenskog odlučnije poteze

Prema navodima visokog ukrajinskog zvaničnika, Tramp je u junu pozvao Zelenskog da u ratu protiv Rusije deluje "odlučnije", kako bi izvršio veći pritisak na Moskvu i primorao je na ozbiljne pregovore.

Poslednjih meseci Ukrajina je ostvarila značajne rezultate u napadima duboko iza linije fronta, gađajući rusku logistiku, naftnu infrastrukturu, brodove takozvane "flote iz senke" i energetske objekte.

Prema ocenama ukrajinskih vlasti, ti napadi doprineli su dodatnoj izolaciji okupiranog Krima i pogoršanju nestašice goriva širom Rusije, što je, kako navode, uticalo i na svakodnevni život građana.