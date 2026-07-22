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Požar koji je izbio u sredu popodne u provinciji Toledo proširio se na teritoriju Madrida, zbog čega su vlasti pokrenule hitne mere zaštite stanovništva. Regionalna Agencija za bezbednost i hitne slučajeve Madrida (ASEM112) poslala je građanima upozorenja putem sistema ES-Alert, naredivši evakuacije i ostanak u kućama u najugroženijim područjima.

Prvo upozorenje poslato je oko 19 časova zbog širenja požara iz mesta Almoroks u provinciji Toledo. Evakuisano je naselje El Ensinar del Alberče sa oko 1.200 stanovnika, dok je opštini Vilja del Prado, koja ima oko 7.700 stanovnika, naređeno da ostane u karantinu.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Oko 20.30 časova usledilo je novo upozorenje kojim je stanovnicima naselja Ribera del Alberče, Rinkon del Alberče i obližnjeg kampa naređeno da se sklone u unutrašnjost mesta Aldea del Fresno.

Stanovnicima Vilje del Prado naloženo je da ostanu u svojim domovima do daljeg, uz zatvorena vrata i prozore, dok je građanima koji se evakuišu savetovano da budu posebno oprezni zbog veoma slabe vidljivosti izazvane gustim dimom.

Aktiviran najviši nivo zaštite, uključena i vojska

Vlada Madrida aktivirala je operativni nivo 2 Plana za zaštitu od šumskih požara, koji se proglašava kada vatra ugrozi naseljena mesta.

Ovaj nivo podrazumeva mogućnost prinudne evakuacije ili izolacije naselja, angažovanje državnih resursa, uključujući Vojnu jedinicu za vanredne situacije (UME), kao i korišćenje sistema za masovno upozoravanje stanovništva.

Plan je aktiviran nakon što je služba za gašenje šumskih požara Kastilje-La Manče (Infokam) zatvorila magistralni put N-403 u pravcu Toleda zbog širenja požara.

Foto: EPA / Juan Herrero

Na terenu se trenutno nalazi 19 kopnenih i vazdušnih timova vatrogasaca, šumskih vatrogasaca i šumarskih službi iz Madrida, dok je zbog opasnosti zatvoren i put M-507 u pravcu Navalkarnera.

Regionalne vlasti potvrdile su da se akciji gašenja priključila i Vojna jedinica za vanredne situacije, koja će uspostaviti komandni centar u zoni požara.

Požar zahvatio šumu i približio se naseljima

Tehničar za šumske požare iz Kastilje-La Manče Alfonso Dijaz Nijeto izjavio je da je požar od samog početka predstavljao ozbiljnu pretnju urbanim područjima.

Kako je naveo, vatra je zahvatila gustu borovu šumu, proširila se na krošnje drveća i približila više naselja, zbog čega su odmah uvedene mere zaštite stanovništva, uključujući evakuaciju i izolaciju pojedinih mesta.