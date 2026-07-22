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Američki nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja saopštio je u sredu da nije isključio probleme sa starošću aviona ili održavanjem u istrazi o incidentu u kojem je putnik delimično izvučen iz Boinga 737.

Ovaj izveštaj u suprotnosti sa izjavom izvršnog direktora Rajanera Majkla O'Lirija koji je u ponedeljak rekao da je prvobitni nalaz istrage sugerisao „oštećenje zbog stranih predmeta“ i da nije posledica starosti aviona ili servisiranja.

- NTSB nije doneo takvu odluku, a naši istražitelji još nisu isključili pitanje starosti ili servisiranja kao doprinos ovom događaju - napisala je predsednica NTSB-a Dženifer Homendi u pismu O'Liriju, dodajući da su komentari generalnog direktora prekršili pravila agencije o otkrivanju podataka. Ona ga je pozvala da se uzdrži od daljih javnih izjava u vezi sa istragom.

Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

NTSB istražuje incident od 10. jula, u kojem se komad motora odlomio i razbio prozor ubrzo ‌posle poletanja iz Soluna u Grčkoj. Avion, koji je krenuo ka Nemačkoj, izgubio je pritisak i prinudno sleteo.

„Prva indikacija bi sugerisala da liči na oštećenje motora stranim predmetom pri poletanju u Solunu, ali mi nemamo, ne možemo to da kažemo definitivno“, rekao je O'Liri analitičarima.

O'Liri je rekao da je letelica stara 18 godina i da je njen motor u potpunosti servisiran i remontovan u poslednje dve godine. On je dodao da će nacrt izveštaja o incidentu biti objavljen za oko 28 dana, nakon čega će uslediti detaljniji izveštaj.

Posetimo, u ovom incidetu povređen je Srbin Ljubiša Karović, a njegovu ispovest pročitajte ovde.