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Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme pogodile su još 13 elektroenergetskih trafostanica na teritorijama južne Ukrajine koje su pod ruskom okupacijom, uključujući deset objekata na privremeno okupiranom Krimu, u okviru operacije "Gašenje Krima".

Kako prenosi Ukrinform, komandant Snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi saopštio je ovu informaciju na Fejsbuku.

"Trinaest energetskih objekata na Krimu i drugim privremeno okupiranim teritorijama uspešno je pogođeno između 21. i 22. jula", naveo je Brovdi.

Foto: Printskrin X

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su od 1. do 22. jula pogodile ukupno 117 objekata energetske infrastrukture.

Među najnovijim metama našli su se:

trafostanica 110 kV Alušta u Alušti na Krimu;

trafostanica 110 kV Masandra u Jalti na Krimu;

trafostanica 110 kV Lučistoje u mestu Lučistoje na Krimu;

trafostanica 110 kV Jalta u Jalti;

trafostanica 110 kV Alupka u Alupki;

trafostanica 110 kV Darsan u Alupki;

elektroenergetska trafostanica u mestu Širokoje na Krimu;

trafostanica 110 kV Zorja u Ponizivki na Krimu;

trafostanica 110 kV Zimino u mestu Zimino na Krimu;

trafostanica 110 kV Gaspra u Gaspri na Krimu;

trafostanica 150 kV Berđansk u Berđansku u Zaporoškoj oblasti;

elektroenergetska trafostanica u mestu Olhine u Hersonskoj oblasti;

elektroenergetska trafostanica u Bilmaku u Zaporoškoj oblasti.

Podsetimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je potvrdio napade na logističke centre u ruskim regionima Krasnodar i Stavropolj, kao i udare na jedan tanker i četiri teretna broda iz ruske takozvane "flote iz senke" u Crnom i Azovskom moru.

Prvo oglašavanje Mihaila Drapatija

General-major Mihailo Drapatij oglasio se nakon što ga je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao za novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine.

"Zahvaljujem predsedniku Ukrajine na ukazanom poverenju, ministru odbrane na podršci i Odbrambenim snagama na novoj fazi službe", napisao je Drapatij.

Novi vrhovni komandant poručio je da je služenje Ukrajini za njega oduvek predstavljalo veliku čast, a da je tokom rata za nezavisnost nosilo i potpunu odgovornost.

"Zahvalan sam vrhovnom komandantu Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandru Sirskom, na njegovom doslednom radu na jačanju ukrajinske vojske. Odrastao sam u njoj", napisao je Drapatij.