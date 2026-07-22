SVIREPO UBIO SUPRUGU, PA ZAVRŠIO U PRITVORU! Sud doneo odluku za Amira Uzunovića, tereti se za monstruozan zločin (FOTO)
Istražni sudija Okružnog suda u Celju odredio je jednomesečni pritvor 39-godišnjem Amiru Uzunoviću, državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen za ubistvo svoje 36-godišnje supruge u mestu Vuhred u Sloveniji.
Kako je saopštila Policijska uprava Celje, osumnjičeni je pred istražnog sudiju izveden u 16 časova, nakon čega je doneta odluka o određivanju pritvora.
Prema zvaničnim informacijama, Uzunović se tereti za krivično delo ubistva počinjenog na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog dela prema slovenačkom zakonodavstvu.
Pritvor je određen u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i može trajati najduže mesec dana od dana pritvaranja, uz mogućnost produženja ukoliko za to budu postojali zakonski uslovi.
Podsetimo, zločin u Vuhredu potresao je javnost u Sloveniji i regionu, a policija je nakon sprovedene istrage privela osumnjičenog, protiv kojeg je sada pokrenut krivični postupak. Istraga o svim okolnostima ubistva i dalje je u toku.
Zločin koji je potresao Sloveniju
Podsetimo, tragedija se dogodila pre nekoliko dana u mestu Vuhred na severu Slovenije, gde je, prema sumnjama istražitelja, 39-godišnji Amir Uzunović, državljanin Bosne i Hercegovine, usmrtio svoju 36-godišnju suprugu.
Nakon dojave o zločinu, na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i hitne pomoći, ali ženi nije bilo spasa. Uviđaj je trajao satima, dok su kriminalistički istražitelji prikupljali tragove i saslušavali svedoke kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ubistva.
Osumnjičeni je ubrzo uhapšen i priveden na kriminalističku obradu, nakon čega je predat nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo je protiv njega pokrenulo postupak zbog sumnje da je počinio ubistvo na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog dela prema slovenačkom zakonodavstvu.
Nakon saslušanja pred istražnim sudijom Okružnog suda u Celju, doneta je odluka da mu se odredi jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na tok istrage i težine krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Istraga o ovom slučaju i dalje je u toku, a nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve detalje zločina koji je potresao javnost u Sloveniji i regionu.
(Kurir.rs/24ur.com)