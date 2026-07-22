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Istražni sudija Okružnog suda u Celju odredio je jednomesečni pritvor 39-godišnjem Amiru Uzunoviću, državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen za ubistvo svoje 36-godišnje supruge u mestu Vuhred u Sloveniji.

Kako je saopštila Policijska uprava Celje, osumnjičeni je pred istražnog sudiju izveden u 16 časova, nakon čega je doneta odluka o određivanju pritvora.

Prema zvaničnim informacijama, Uzunović se tereti za krivično delo ubistva počinjenog na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog dela prema slovenačkom zakonodavstvu.

Pritvor je određen u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i može trajati najduže mesec dana od dana pritvaranja, uz mogućnost produženja ukoliko za to budu postojali zakonski uslovi.

Foto: Printscreen/POP TV Slovenija

Podsetimo, zločin u Vuhredu potresao je javnost u Sloveniji i regionu, a policija je nakon sprovedene istrage privela osumnjičenog, protiv kojeg je sada pokrenut krivični postupak. Istraga o svim okolnostima ubistva i dalje je u toku.

Zločin koji je potresao Sloveniju

Podsetimo, tragedija se dogodila pre nekoliko dana u mestu Vuhred na severu Slovenije, gde je, prema sumnjama istražitelja, 39-godišnji Amir Uzunović, državljanin Bosne i Hercegovine, usmrtio svoju 36-godišnju suprugu.

Nakon dojave o zločinu, na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i hitne pomoći, ali ženi nije bilo spasa. Uviđaj je trajao satima, dok su kriminalistički istražitelji prikupljali tragove i saslušavali svedoke kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ubistva.

Osumnjičeni je ubrzo uhapšen i priveden na kriminalističku obradu, nakon čega je predat nadležnom tužilaštvu. Tužilaštvo je protiv njega pokrenulo postupak zbog sumnje da je počinio ubistvo na svirep i podmukao način, što predstavlja jedan od najtežih oblika ovog krivičnog dela prema slovenačkom zakonodavstvu.