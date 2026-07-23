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Petostruki šampion Komonvelta u kuglanju Aleks Maršal i dvostruka šampionka u džudou Sara Adlington nosiće zastavu Škotske na ceremoniji otvaranja Igara Komonvelta, koja će biti održana u četvrtak u Glazgovu.

Maršal je sa pet zlatnih, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom, najtrofejniji škotski sportista u istoriji Igara Komonvelta, dok Adlington ima priliku da osvoji istorijsku treću zlatnu medalju u džudou na ovom takmičenju.

Zastavu Engleske nosiće Šan Honor, četvorostruka osvajačica medalja u kuglanju i plivač Luk Grinbank, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Velšku zastavu nosiće bokserka Rouzi Ekls, koja na dan ceremonije slavi 30. rođendan i kuglaš Danijel Salmon.

Nosioci zastava Severne Irske i Republike Irske biće saopšteni u četvrtak.

Tokom ceremonije otvaranja u Hidro areni u Glazgovu, nosioci zastava će pored nacionalnih zastava imati i sopstvenu Kraljevu štafetu.

Po prvi put u istoriji, sve 74 države i teritorije učesnice imaće svoju jedinstveno dizajniranu štafetu koja predstavlja njihovu kulturu.

Englesku štafetu osmislila je umetnica iz Kornvola Boni Stjuard, koja je koristila plastični otpad prikupljen na plažama i gradovima kako bi prikazala motive karakteristične za Englesku.

"Budila sam se u četiri ujutru i nastavljala sa radom. Projekat mi je potpuno preuzeo život. Sve ovo mi deluje nestvarno. Nikada neću zaboraviti trenutak kada sam videla vrhunske sportiste kako nose delo koje sam ja napravila", rekla je Stjuard za BBC.

Igre Komonvelta, 23. po redu, održavaju se od 23. jula do 2. avgusta u Glazgovu.