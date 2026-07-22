Slušaj vest

Policijski inspektorat okruga Dimbovica u Rumuniji pokrenuo je istragu protiv načelnika policijske stanice u mestu Lungulecu, koji je osumnjičen za niz ozbiljnih propusta i zloupotreba službenog položaja, a sve je počelo na jednoj svadbi.

Naime, mladoženja, koji je prvo fizički napadnut na sopstvenom venčanju, otišao u policijsku stanicu kako bi prijavio napadače. Sa njim je bio i tast, koji je u kancelariji načelnika policijske stanice primetio flašu alkoholnog pića. Odmah je posumnjao da je policijski službenik pod dejstvom alkohola, pa je pozvao broj za hitne slučajeve 112 i prijavio incident.

Na lice mesta stigla je patrola koja je od načelnika zatražila da se podvrgne alkotestiranju. Međutim, on je to odbio, što je dodatno produbilo sumnje, zbog čega je naknadno pokrenuta interna istraga.

Mladoženja dobio još jedne batine

Prema navodima rumunskih medija, situacija je potom eskalirala. Navodno je načelnik policijske stanice, besan zbog prijave koju je podneo tast mladoženje, pozvao grupu ljudi sa kriminalnim dosijeima kako bi se obračunali sa mladoženjom.

Ubrzo nakon izlaska iz policijske stanice, mladoženja je ponovo fizički napadnut.

- U nekom trenutku, došli su oni koјi su nas tukli. Došli su na lice mesta i rekli: 'Pustite šefa policiјe'. Kada su došli, tukli su nas, udarili su me pesnicama u slepoočnicu, pao sam na zemlju, šutirali su me, moјa tašta јe ušla, a kada sam ustao, on јe bio u kolima ovih momaka - obјasnio јe mladoženja.

Policijski inspektorat okruga Dimbovica saopštio je da je pokrenut disciplinski i krivični postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i eventualna odgovornost policijskog službenika.

Istražitelji prikupljaju izjave učesnika i svedoka, kao i druge dokaze koji bi trebalo da rasvetle šta se tačno dogodilo u policijskoj stanici i da li je načelnik zaista bio pod dejstvom alkohola, kao i da li je učestvovao u organizovanju novog napada na mladoženju.

- Na nivou Policiјskog inspektorata okruga Dimbovica, putem strukture interne kontrole, nakon sprovedenih provera, pokrenuta јe preliminarna istraga, kako bi se utvrdilo postoјanje disciplinskih prekršaјa - rekla јe Georgiјana Danalake, portparolka Inspektorata policiјe okruga Dimbovica.