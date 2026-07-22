Slušaj vest

Veliki požar izbio je u skladištu u mestu Mitri-Mori, u departmanu Sena i Marna, saznaje Le Figaro od vatrogasne službe. Gusti oblaci crnog dima bili su vidljivi kilometrima unaokolo oko 21 čas.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se dim širi iznad aerodroma Šarl de Gol, koji se nalazi na svega nekoliko stotina metara od mesta požara.

U izjavi za Le Figaro, uprava aerodroma saopštila je da požar "za sada nema nikakve posledice po vazdušni saobraćaj na aerodromu Šarl de Gol."

Toplotni talas povećao rizik od požara širom Francuske

Francuska se već nedeljama suočava sa posledicama snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki deo Evrope. Visoke temperature, suša i jak vetar stvorili su idealne uslove za brzo izbijanje i širenje požara, zbog čega su vatrogasne službe širom zemlje u stanju pojačane pripravnosti.

Poslednjih dana zabeleženo je više velikih požara u različitim delovima Francuske, a nadležne službe upozoravaju da bi ekstremne vrućine mogle da izazovu nove incidente. Meteorolozi navode da će vrela vazdušna masa iz Sahare zadržati veoma visoke temperature i narednih dana, što dodatno povećava opasnost od požara na otvorenom.

Vlasti pozivaju građane na oprez i apeluju da izbegavaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu vatru, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa požarima koji zbog visokih temperatura i suvog rastinja često izmiču kontroli.

(Kurir.rs/Le Figaro)

Ne propustitePlanetaEPSTAJNOV SARADNIK PRONAĐEN MRTAV: Sumnjičen da je vrbovao devojke za milijardera predatora, evo gde je nađeno telo
Danijel Said Džefri Epstin.jpg
PlanetaCRNI DAN NA POZNATOM AERODROMU! Gust dim prekrio nebo, letovi obustavljeni! Otkriveno šta je izazvalo PAKAO na terenu! Objavljeni snimci užasa (VIDEO)
Veliki požar izbio je u blizini aerodroma Bordo u Francuskoj. Poginula su dvojica vatrogasaca, letovi su privremeno obustavljeni, a oblast je na crvenom meteo-alarmu zbog požara.
PlanetaFRANCUSKA BESNA NA IRAN! Diplomate privedene u Teheranu, jedan službenik pretučen, Pariz zapretio posledicama
x03 EPA Adam Warzawa.jpg
Planeta"PROFESIONALCI NAPRAVE PLAN, A ONDA ANGAŽUJU AMATERE KOJI NE ZNAJU NI ZA KOGA RADE" Ljuban Karan o pozadini krađe iz Luvra: "Sistem obezbeđenja je bio zastareo"
Luvr krađa